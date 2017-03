Par Anne Fourney



La langue luxembourgeoise va s'affirmer dans les prochaines années. Le ministre de l'Education nationale Claude Meisch a présenté jeudi le plan d'action du gouvernement pour la promotion de la langue luxembourgeoise.

Le ministre a souligné l'importance du luxembourgeois dans la culture et l'identité du Grand-Duché, «pour que la langue luxembourgeoise évolue en harmonie avec le développement de la société». Dans un pays multilingue et multiculturel comme le Luxembourg, la langue luxembourgeoise est un moyen de communication mais aussi d'intégration dans la société.



Un commissaire pour coordonner les projets



Ce plan s'étend sur 20 ans et engage tous les ministères et services publics à participer. Afin de coordonner les différentes actions qui seront mises en place et de conseiller les ministères de l'Education et de la Culture, un commissaire pour la langue luxembourgeoise sera nommé. Il sera accompagné dans sa tâche par un comité interministériel.



«Zentrum fir d'Lëtzebuergescht»

Un centre pour la langue luxembourgeoise sera créé: Zentrum fir d'Lëtzebuergescht. Sa principale mission sera d'étudier la situation de la langue luxembourgeoise dans le pays, d'en faire la promotion aussi bien au Grand-Duché qu'au niveau européen. Ce centre travaillera en étroite collaboration avec les instances de la culture et de l'Education (CNL, CNA, Uni Lëtzebuerg…). Ses membres devront être des experts de la langue luxembourgeoise issus de différents métiers (linguistique, histoire de la langue, éducation, culture…).

La place Guillaume II.

Gerry Huberty

Le souhait du gouvernement va encore plus loin: il souhaite faire reconnaître la langue luxembourgeoise parmi les langues européennes, et comme suite logique de la présidence luxembourgeoise au Conseil de l'Europe, permettre aux citoyens luxembourgeois de s'exprimer dans leur langue au sein des administrations européennes.



Reconstituer son histoire



La langue luxembourgeoise aura davantage de place dans le domaine culturel en général. Des expositions seront organisées pour présenter son histoire via des documents d'archive. Si la langue administrative reste le français, elle ne sera plus exclusive: les sites internet des ministères et autres services d'Etat seront aussi en luxembourgeois.



Faire évoluer la langue

Langue orale à l'origine, le luxembourgeois devra naturellement évoluer. Le site du Lëtzebuerger Online Dictionnaire (LOD), mis en ligne par le ministère de la Culture en 2004, sera totalement repensé d'ici à 2018. La grammaire comme l'orthographe nécessitent elles aussi des mises à jour et encore plus clairement définies via un travail commun du futur commissaire à la langue luxembourgeoise et du Conseil permanent de la culture luxembourgeoise. D'autre part, des recherches scientifiques seront menées sur la situation des langues au Grand-Duché, sur la littérature luxembourgeoise.



Afin de ne laisser personne dans l'embarras, surtout au vu de toutes les nouveautés qui encadrent le développement de la langue luxembourgeoise, la création d'une helpline est prévue, ainsi qu'une plate-forme web.

Enseignement… et SMS



L'enseignement de la langue sera renforcé dans les écoles dès le plus jeune âge, y compris dans les crèches, alors que c'est aujourd'hui rarement le cas. Quant aux écoles et lycées internationaux, des cours de luxembourgeois y deviendront obligatoires. Au lycée, les jeunes pourront choisir de suivre des cours d'orthographie luxembourgeoise, ou de culture et littérature luxembourgeoises. Davantage d'enseignants devront donc être formés.



Le luxembourgeois pourra être enseigné dans les universités étrangères, comme c'est le cas déjà à Metz. Afin de toucher davantage les jeunes, il sera même possible d'écrire ses SMS en luxembourgeois!

Obligatoire dans le social et la santé

Outre les salariés du secteur médical, les thérapeutes et travailleurs sociaux devront être en mesure de parler le luxembourgeois et au moins l'une des deux autres langues officielles. Idem pour ceux qui travaillent auprès des personnes âgées. Les hôpitaux ont fait de gros efforts pour proposer des cours de luxembourgeois à leurs salariés, une opportunité qui rencontre généralement un grand succès, a souligné le ministre.



Un jour national de la langue et de la culture luxembourgeoise

Des projets culturels autour de la langue luxembourgeoise seront encouragés. Le ministère de la Culture prévoit des subventions à cet effet. Une journée nationale de la langue et de la culture luxembourgeoise sera créée.



