(T. L.) Le haussement d'épaules est à la mode.

"On est venu faire notre devoir", se désole presque Carine, venue voter avec ses deux jeunes enfants. "On les prend avec nous pour leur montrer à quoi ressemble le fait de voter pour désigner son prochain président alors qu'on n'y croit plus tellement." Devant les deux bureaux de Terville, les électeurs ne se bousculent pas en ce dimanche matin.

A l'ancien Beffroi de Thionville non plus.

"Ils n'ont pas autre chose à nous mettre, comme candidats", s'énerve René, retraité de la sidérurgie. "Quand même... Ils se croient tout permis et continuent à être candidats! Il est temps que ça change un peu!"

A Terville, on est venu voter en famille.



Ses amis l'attendent un peu à l'écart, pour aller boire l'apéro. Et les plaisanteries fusent, qui en disent long sur l'état d'esprit. "Et Poutou, tu as vu l'allure qu'il a! Qu'est-ce que tu veux voter pour un candidat comme lui!, s'amuse l'un d'entre eux. "Et l'autre, là, qui veut aller sur Mars, comment il s'appelle déjà?"

Geoffroy, frontalier de 32 ans, sourit. "On va essayer de voter pour le moins mauvais. Reste à savoir lequel c'est". Avant de rentrer dans les bureaux de vote, l'indécision semble encore importante, reflétant des sondages qui placent quatre candidats assez largement devant les sept autres.

Voudrait voter ! pic.twitter.com/xHe7qvnBbk — Aurélie Filippetti (@aurelifil) 23 avril 2017

"Ce n'est quand même pas très moderne", regrette Julie, qui brandit une procuration pour voter pour sa grand-mère. "Avec la technologie, être obligé de se déplacer, parfois dans des bureaux de vote que l'on ne connaît même pas, pour voter, ce n'est pas terrible. On devrait pouvoir voter davantage par nos téléphones ou dans des boulangeries. Peut-être que cela améliorerait la participation."

Juste avant midi à Yutz, une file d'attente s'était formée



De nombreux hommes politiques publient sur les réseaux sociaux leur carte d'électeur pour tenter d'entraîner les électeurs encore indécis sur leur participation. Comme l'ex-maire socialiste de Florange, Philippe Tarillon ou le maire de Nancy et proche de François Fillon, Laurent Hénart.

A voté ! — ph_tarillon (@Ph_Tarillon) 23 avril 2017

A la mi-journée, la participation en Moselle était de 26,6%, en hausse par rapport à la précédente élection présidentielle en 2012 (21,53%). Des quatre départements de Lorraine, le vote a été le plus élevé dans les Vosges, alors que la Meurthe-et-Moselle ferme la marche avec 24,98%

Les prochains indicateurs sur la participation devraient arriver vers 17h. Les bureaux de vote ferment tous à 19 heures. RadioLondres, l'opération montée depuis quelques années sur les réseaux sociaux pour tenter de contourner l'embargo jusqu'à 20 heures, pourrait avoir du plomb dans l'aile cette année puisque les instituts de sondage se sont mis d'accord pour ne plus publier de sondages "sorties des urnes" et qu'il faudra donc attendre les résultats provisoires publiés par les préfectures et le ministère français de l'Intérieur.

Si la participation forte se confirme, elle devrait dépasser les 70% à 17 heures.