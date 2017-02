(mig/trad. AF) - Le syndicat de l'hôtellerie-restauration au Luxembourg, Horesca, est en colère suite à la décision du ministère de l'Éducation nationale de nommer le haut fonctionnaire Michel Lanners comme nouveau directeur du lycée hôtelier de Diekirch.



L'Horesca n'est pas en colère après l'homme, Michel Lanners, pas non plus sur le choix du ministère. Mais parce que récemment, c'était Roger Thoss qui devait prendre ce poste de directeur. Roger Thoss est un ancien de l'Horesca. Comme Roger Thoss ne vient pas du domaine de l'Éducation, le ministre Claude Meisch avait envisagé d'adapter les critères de recrutement pour le poste de directeur du lycée technique hôtelier Alexis Heck de Diekirch (LTAH).



La nouvelle de la nomination de Michel Lanners au poste de directeur du lycée hôtelier de Diekirch et non plus de Roger Thoss a stupéfait l'Horesca. « Nous nous sentons lésés et abusés », a réagi le secrétaire général de l'Horesca, François Koepp, jeudi, interrogé par le LW.



« L'idée venait de Claude Meisch »



Que des projets puissent être modifiés, François Koepp peut le comprendre « mais il aurait été fair-play d'en parler avec nous et de nous expliquer la situation ». Selon François Koepp, l'idée de confier à Roger Thoss le poste de directeur du LTAH vient du ministre Claude Meisch lui-même.



« Nous étions d'accord, car nous étions d'avis que Roger Thoss connaît bien le domaine de l'Horesca et qu'il dispose des compétences requises pour diriger ce lycée comme il convient. Nous soutenions totalement ce choix», poursuit François Koepp.



Ce revirement de situation, cette parole non tenue, est « immoral » pour François Koepp et ne peut pas « se justifier » d'un point de vue « éthique ». Dans un courrier interne, l'Horesca a fait part au ministre de son étonnement quant à la façon de procéder du ministère, ajoutant que le syndicat aurait souhaité être informé des motifs de cette décision avant qu'elle ne soit appliquée.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.