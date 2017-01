(SW et MF) – Et si les élections législatives avaient lieu dimanche prochain? Dans le Nord comme dans l'Est, le DP serait le grand perdant. Il perdrait un siège à l'Est. Le LSAP dans le Nord. Le tout au profit du CSV. Le seul parti de la coalition gouvernementale à tirer les marrons du feu serait celui des Verts.



C'est ce que révèle, en substance, le nouveau sondage PolitMonitor réalisé par le Luxemburger Wort, RTL et TNS Ilres auprès de 4.078 résidents luxembourgeois ayant le droit de vote.

Ces sondages - dont nous publierons les résultats tout au long de cette semaine - ont été réalisés entre fin juin et début décembre 2016, dans les 4 circonscriptions du pays.

L'objectif est de dresser un tableau des intentions de vote et de voir comment a déjà évolué l'échiquier politique luxembourgeois, trois ans après les dernières élections législatives.

Dans ce premier volet, nous allons nous intéresser aux circonscriptions Nord et Est. le résultat est sans appel: le CSV et le DP restent toujours les partis en tête des intentions de vote.

Mais si les électeurs devaient se prononcer aujourd'hui, le DP - principal parti de la coalition actuelle DP/LSAP/Les Verts - chuterait clairement comparé à ces résultats des élections de 2013... Alors que le CSV, principal parti d'opposition, sortirait grand vainqueur.

Pour la circonscription Nord

Alors qu'en 2013, les intentions de vote pour le DP étaient de 23,7%, elles stagnent désormais à 16,3%. Ce qui représente une perte nette de 7,4% des voix.

Les 742 électeurs luxembourgeois interrogés pour la circonscription Nord bouderaient donc le parti DP cette année, au profit du CSV. Le parti chrétien social emmené par Claude Wiseler s'envolerait dans les intentions de vote: il recueillerait 40,9% des voix contre 33,7% il y a trois ans.

Des intentions de vote qui chamboulerait la répartition des sièges à la Chambre des députés. Le LSAP serait en perte de vitesse (-3,2% des voix) et perdrait un siège. Tandis que le CSV en gagnerait un dans cette circonscription du Nord.

A noter que Les Verts glaneraient 9,8% des voix et grappilleraient ainsi 0,8%.



Pour la circonscription Est

«S'il devait y avoir des élections législatives dimanche prochain, et si vous pouviez aller voter, à quel parti donneriez-vous le plus de voix?»

A cette question, les 612 électeurs de la circonscription Est donnent une réponse très similaire aux électeurs du Nord.

A nouveau le CSV sortirait grand vainqueur des intentions de vote avec plus de 40%, contre 36,9% en 2013. A contrario, le DP perdrait 5,6% pour plafonner à seulement 13% des intentions de vote, contre 18,6% en 2013.

En clair: le DP céderait un siège au CSV pour la circonscription Est. Le parti chrétien aurait alors 4 sièges, contre un seul pour les trois partis de la coalition gouvernementale. Les Verts obtiendraient 14,2% des voix (soit +1,1%), c'est-à-dire bien plus que le DP et presqu'autant que le LSAP (14,4% des voix)!



