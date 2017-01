(MF) – Le ministre du Logement, Marc Hansen, part à la rencontre des citoyens pour présenter sa politique et les aides individuelles au logement. L'occasion de se rendre à l'une des six conférences régionales qui sera organisée entre le 19 janvier et le 15 mars aux quatre coins du pays.

Des mesures politiques et aides pour se loger à moindre coût dans un Luxembourg sous pression immobilière, le ministre du Logement n'en manque pas dans sa besace: aides au logement individuelles et à la pierre, gestion locative sociale, subvention de loyer, avantages fiscaux, etc.

L'ennui est que ces informations pratiques ne parviennent pas facilement à ceux qui pourraient portant en bénéficier. Alors même qu'un Guichet unique des aides au logement a ouvert depuis cette année au 11, rue de Hollerich à Luxembourg.

Pour remédier à cette situation et informer les citoyens sur les différents aspects du logement, le ministère et sa caravane de Service des aides au logement (Fonds du logement, Société nationale des habitations à bon marché, Agence immobilière sociale, myenergy, Administration des contributions directes, Administration de l'enregistrement et des domaines) partent à la rencontre des résidents.

Six conférences publiques régionales baptisées «Wunnen zu Lëtzebuerg» permettront à chacun de mieux s'informer sur les différents instruments de la politique du logement et d'être directement conseillé de manière individuelle. Les conférences seront en luxembourgeois avec une traduction simultanée en français.

Les six conférences auront lieu à 19 heures le: