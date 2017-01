(VO) - Une polémique par médias interposés est née entre Nicolas Schmit et Jean Asselborn au sujet de la politique d'immigration et d'asile en Europe. Le ministre du travail n'est pas opposé à des centres de tri en dehors du territoire de l’Union européenne.

La semaine dernière dans les colonnes du Luxembourger Wort, le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, Nicolas Schmit, s'est déclaré favorable à une nouvelle politique d'immigration et d'asile au sein de l'Union européenne. Des propos qu'il a réitérés ce samedi matin sur les ondes de RTL.

Pour le ministre, il est "cynique" d'accueillir des réfugiés en Europe sans avoir la certitude de pouvoir leur offrir par la suite un statut de demandeur d'asile et s'est prononcé en faveur de centres de tri pour demandeurs d'asile en dehors de l'Union européenne.



"Je déclare qu’il faut repenser la politique européenne d’immigration et d’asile, les deux choses étant très différentes" a déclaré une nouvelle fois le ministre sur les ondes de RTL dans l'émission Background.



Nicolas Schmit rejoint ainsi l'idée d'installer des camps de demandeurs d'asile en dehors de l'UE, une proposition autrichienne critiquée par Jean Asselborn qui la qualifiait "d'idéologie d'extrême droite nationaliste".

Pour le ministre des Affaires étrangères, "il serait faux de dire que depuis le début de la crise en 2015, rien ne se fait au niveau européen pour les réfugiés".



Il a d'ailleurs souligné l'importance de la politique luxembourgeoise en la matière et a déclaré qu'il "ne pouvait pas s’imaginer qu’un parti de la coalition, ni même au sein de l'opposition, puisse rejoindre des idées telles que celles proposées par l’Autriche".

De son côté, Corinne Cahen, ministre de la Famille et de l'Intégration a réagi au sortir du Conseil de gouvernement, vendredi dernier, d'après lequotidien.lu, en déclarant:



" Je ne dirais rien d’autre, il a raison! Si on veut aider les gens qui ont besoin d’aide, il faut faire un tri pour éviter que ceux qui n’ont pas besoin d’aide viennent faire du tourisme en Europe et, sans statut, finissent par sombrer dans la criminalité".

Des propos qu'elle a nié avoir tenus dans un tweet datant du 22 janvier et qui n'apparaît plus sur son compte twitter mais dans lequel on pouvait lire qu'elle n'avait jamais dit "rien dit sur les réfugiés" en ajoutant le #richtegzitéieren (citer avec justesse).







