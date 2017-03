(MF avec BB) – Deux jeunes pétitionnaires ont défendu ce lundi devant la Chambre des députés l'instauration d'une sixième semaine de congés légale. Selon eux, plus de jours de congés contribueraient au progrès social.

«Une occasion vous est donnée de préserver la santé des gens», ont tenté de persuader les députés ce lundi, Denny Kanizsa et Tom Mehlen. Les deux jeunes ont lancé avec succès une pétition pour obtenir davantage de congés payés. Tout salarié devrait jouir d'au moins 30 jours de congés par an. «Les gens pourraient mieux récupérer, et chacun aurait les mêmes droits», estiment les pétitionnaires.



Stress au travail, peu de temps pour les enfants, des troubles du sommeil. La pression permanente pèse sur de nombreux employés, pensent Kanizsa et Mehlen. Pour eux, les gens ont besoin d'une sixième semaine de vacances. D'autant plus que certains salariés bénéficient déjà de conditions de travail favorables.

Actuellement le congé légal minimum est de 25 jours par an, soit cinq semaines. Lorsqu'il existe une convention collective, les salariés disposent souvent de quelques jours supplémentaires. Mais 41% des salariés ne sont pas couverts par une convention collective. «Une sixième semaine de congés légale permettrait par conséquent d'établir un juste équilibre pour tous. Il ne se peut pas qu'il y ait de petites gens, comme dans le secteur de l'Horesca par exemple, qui soient défavorisées», affirme Denny Kanizsa.



La solution n'est pas si facile



Ce n'est pas aussi simple, pensent les députés. Atteindre un meilleur équilibre entre le travail et la vie de famille, c'est aussi une question d'organisation du temps de travail. Le congé spécial et une plus grande flexibilité du temps de travail peuvent déjà répondre aux besoins individuels des salariés, nuancent Alex Bodry et Taina Bofferding nuance (LSAP). La question du temps de travail ne devrait-elle pas plutôt être considérée comme un tout?, interroge Ali Kaes (CSV).

Les pétitionnaires mettent le doigt là où ça fait mal, résume le ministre du Travail, Nicolas Schmit. Mais les questions soulevées ne peuvent être réduites à plus de jours de congés.

«Dans certains secteurs les salariés ont déjà plus de 30 jours de congés payés. Et malgré cela nombre d'entre eux souffrent de stress et de fatigue. La question ne se limite pas à 25, 30 ou 35 jours de congés par an. Mais c'est davantage une question d'intensité de travail», explique le ministre du Travail.

Si la loi obligeait les employeurs à prévoir cinq jours de congés annuels supplémentaires et si les entreprises forçaient leurs salariés à prendre ces jours à une période précise de l'année, alors le noyau du problème resterait le même. «C'est une question complexe», sait bien Nicolas Schmit.

