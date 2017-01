(ChB) - En ce samedi qui marque la Journée de la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) lance son nouveau formulaire de plainte.

Avec l'essor des technologies modernes, de plus en plus de renseignements individuels sont collectés, échangés et traités, souvent sans que les personnes concernées ne sachent par qui, pourquoi, pendant quel laps de temps et avec quels effets.

Nous laissons des traces sur Internet, à travers nos communications, nos démarches administratives, nos achats et paiements, nos déplacements, etc. Des profils sur base de nos comportements sont établis sans que nous le sachions.

L’exploitation de données à caractère personnel à des fins publicitaires est en effet à la base du business model des réseaux sociaux, des moteurs de recherche ou d’autres entreprises proposant des services sur Internet.

Le Conseil de l'Europe, avec le soutien de la Commission européenne, a ainsi proclamé solennellement le 28 janvier de chaque année comme Journée de la protection des données.

Pourquoi le 28 janvier?

C'est la date de l'ouverture à la signature de la Convention 108 du Conseil de l’Europe en 1981, premier instrument international juridiquement contraignant en la matière. Depuis plus de 35 ans, la convention vise à protéger toute personne contre l'utilisation abusive des données qui la concernent et à assurer la transparence quant aux fichiers et traitements des données personnelles.

La législation actuelle en vigueur dans l’Union européenne et au Luxembourg – inspirée de la Convention 108 – a été modernisée pour tenir compte de la globalisation et de l'émergence de nouvelles technologies.

Des règles plus strictes dès 2018

À partir du 25 mai 2018, un nouveau règlement général sur la protection des données sera directement applicable à tous les acteurs intervenant sur le territoire de l’Union européenne. Les nouvelles règles consistent à donner aux citoyens plus de contrôle sur leurs données personnelles, à responsabiliser davantage les entreprises et à renforcer le rôle des autorités de protection des données tel que la CNPD.

La CNPD a élaboré un nouveau formulaire en ligne destiné à faciliter l’introduction d’une plainte par le citoyen auprès de l’autorité de protection des données luxembourgeoise.

De nombreuses personnes font appel aux services de la CNPD lorsqu’elles estiment qu’il y a eu une violation de la loi ou une entrave à l’exercice de leurs droits. L’utilisation de ce formulaire en ligne permettra un traitement accéléré de ces réclamations.

Des vidéos d'explications sont aussi disponibles en anglais sur le site de la CNPD.