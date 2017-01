L'école fondamentale luxembourgeoise poursuit son processus de modernisation et la parole est donnée aux parents d'élèves à travers des réunions d'information avec le ministre de l'Education nationale, Claude Meisch. Huit dates sont prévues.

L'école fondamentale luxembourgeoise poursuit son processus de modernisation. Une série de textes ont été déposés à la Chambre des députés pour la redéfinir. Leurs buts? Moderniser l'école fondamentale, la rendre plus proche de sa population scolaire, l'ancrer dans sa région en disposant d'outils et de ressources nécessaires pour évoluer.



Au cœur de cette réflexion figurent la participation accrue des parents, le développement des écoles, la gouvernance par région, la scolarisation des élèves à besoins spécifiques, l'apprentissage et la promotion des langues, les programmes et les matériels didactiques modernes, l'évaluation et l'orientation.



Le ministre Claude Meisch invite les parents, enseignants et toutes les autres personnes intéressées à débattre de ces sujets au cours de huit soirées d’information et de discussion «Une école fondamentale moderne, plus proche de l’enfant»:



le 19.01.2017 à 19 h 30 au Lycée Bel-Val, 100, avenue du Blues, L-4368 Belvaux

le 24.01.2017 à 19 h 30 au Centre culturel Tramsschapp, 49, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg



le 26.01.2017 à 19 h 30 au Atert-Lycée, 1, rue du Lycée, L-8508 Redange

le 31.01.2017 à 19 h 30 au Lycée du Nord, 19, rue Général Patton, L-9551 Wiltz

le 02.02.2017 à 19 h 30 au Maacher Lycée, 18, rue de Muenschecker, L-6760 Grevenmacher

le 07.02.2017 à 19 h 30 au Lycée classique de Diekirch, 32, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch

le 09.02.2017 à 19 h 30 au Lycée Nic-Biever, 28, rue du Parc, L-3542 Dudelange

le 13.02.2017 à 19 h 30 au Aalt Stadhaus, 38, avenue Charlotte, L-4530 Differdange.



Les soirées se dérouleront principalement en luxembourgeois. Une traduction simultanée en langues française et portugaise sera assurée.

