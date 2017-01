(MF) – Le fait que le projet de loi luxembourgeois sur la menace terroriste ne définit pas l'«urgence», ni l'«extrême urgence» est «préoccupant» pour Amnesty International. Dans son rapport publié ce mardi et baptisé «des mesures disproportionnées», l'ONGI dénonce les politiques sécuritaires de 14 pays de l'UE -dont le Luxembourg- qui sapent l'Etat de droit et démantèlent les droits fondamentaux, selon Amnesty.



«La menace que représente le terrorisme est réelle et les attaques menées contre les pays ont été brutales. Les gouvernements ont le devoir de protéger leur population mais pas au détriment des droits durement acquis», résume Stan Brabant. Le directeur d'Amnesty International Luxembourg est d'avis que les nouvelles lois anti-terroristes sont en train de démanteler, brique par brique, la protection des droits fondamentaux qui ont protégé les populations d'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale».



Experte en anti-terrorisme et droit de l'Homme chez Amnesty International, Julie Hall a dirigé ce rapport -qui a nécessité deux ans de recherches- et estime au final que «la situation en Europe est comparable à celle aux Etats-Unis après le 11 septembre 2011».

Le rapport d'Amnesty International montre à quel point la «sécurisation» de l'Europe s'est propagée et est un appel aux gouvernements à cesser la régression de la protection des droits fondamentaux.

Photo: Alain PIRON

Encouragés par la résolution n°2178 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en un temps record en septembre 2014, les Etats européens ont adopté depuis deux ans des lois pour faire face à la menace du terrorisme sur leur sol. Mais fait est qu'aujourd'hui «l'ampleur grandissante des politiques sécuritaires dans les pays de l'UE est dangereuse». C'est en substance le message du nouveau rapport d'Amnesty International qui décortique les mesures prises et exemplifie les dérives qui en découlent dans 14 Etats-membres répertoriés sur une carte interactive, dont la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Hongrie, etc.

L'état d'urgence prolongé cinq fois



Plusieurs pays ont modifié leur Constitution -comme le Luxembourg s'apprête à le faire- ou ont adopté de nouvelle lois pour déclarer plus facilement l'état d'urgence, voire donner des pouvoirs spéciaux aux services de renseignement ou aux forces de l'ordre alors que le contrôle judiciaire reste limité. «En France, l'état d'urgence a été prolongé à cinq reprises» ce qui conduit à normaliser la possibilité d'interdire des manifestations ou de mener des perquisitions sans mandat judiciaire, rappelle Stan Brabant.

En cas d'état d'urgence en Hongrie, des pouvoirs étendus permettent désormais à l'exécutif d'interdire des rassemblements publics, d'imposer des restrictions draconiennes au droit de circuler librement et même de geler des avoirs. Des lois peuvent être suspendues et de nouvelles être adoptées en quatrième vitesse. «La répression des droits humains en raison de la sécurité ne peut en aucun cas devenir la norme», martèle Stan Brabant.

Sur les pages 18 et 19, le rapport d'Amnesty, s'attarde sur la situation au Luxembourg. Ce qui fait dire à Gilbert Pregno, président de la Commission consultative des droits de l'Homme (CCDH) que «c'est plutôt rare que le Luxembourg soit épinglé par un rapport international sur des questions qui traitent des droits de l'Homme».

«Quand mêmes inquiets»

Si «c'est assez grave quand on regarde la situation dans les 14 pays où les droits humains et libertés fondamentales sont vraiment menacés, des pays comme le Luxembourg sont plus ou moins épargnés car nous avons des structures comme la CCDH», rassure le directeur d'Amnesty International Luxembourg. Avant de glisser: «Mais nous sommes quand mêmes inquiets».



Gilbert Pregno, président de la Commission consultative des droits de l'Homme (CCDH): «Nos juristes insistent pour que toute intervention dans la vie privée soit règlementée».

Photo: Alain PIRON

«La CCDH a avisé six projets de loi en lien avec la loi anti-terroriste en 2015 et 2016 et une grande partie de nos recommandations ont été prises en compte», assure son président.



Fait est que l'article 32 de la Constitution qui régit l'état d'urgence est en cours de révision et «ce n'est pas anodin», commente Stan Brabant. Ce qui dérange surtout l'ONGI c'est le flou laissé dans le projet de loi adopté en décembre 2016 sur la menace terroriste.



La nouvelle loi prévoit la mise sur écoute de locaux et de véhicules, une surveillance plus poussée des télécommunications et la saisie d'informations qui concernent aussi bien les suspects que tous ceux qui sont en contact avec eux ou encore de limiter à 30 minutes l'accès à un avocat pour certains détenus.



La loi confère à la police et aux services spéciaux de sécurité des pouvoirs élargis en cas de situation d'«urgence» ou «d'extrême urgence» mais sans définir précisément ces termes. Non seulement ces pouvoirs seront permanents mais il ne sera pas nécessaire que le gouvernement invoque l'état d'urgence, précise Amnesty dans son rapport.



