Par Christelle Brucker

Alors que leur porte-parole – ne dites surtout pas chef, il n'y en a pas chez les Insoumis – Jean-Luc Mélenchon, est crédité de près de 20% des intentions de vote à deux jours du premier tour de la présidentielle, une poignée de militants du Luxembourg étaient réunis jeudi soir au Circolo Curiel dans la capitale.

"J'étais ado quand j'ai collé mes premières affiches"

Anne, 50 ans, sans emploi, est venue avec son fils de 24 ans, Matthieu, informaticien. 15 ans qu'ils sont installés au Grand-Duché. Tous deux sont très engagés en politique, à gauche depuis toujours.

"J'étais une ado quand j'ai collé mes premières affiches: c'était pour Mitterrand en 1981", se souvient-elle. Assistante parlementaire pendant de longues années, elle a dû arrêter de travailler pour raisons de santé.

"Moi, j'ai toujours baigné là-dedans forcément", ajoute Matthieu en souriant. C'est lui le geek du groupe. Il anime notamment la plateforme de débat en ligne Diskord dédiée aux Insoumis qui rencontre un certain succès avec 3.000 participants quotidiens.

Julien, Matthieu et Anne, soutiennent le candidat Jean-Luc Mélenchon

Chris Karaba

A mesure que le premier tour approche, c'est l'excitation qui monte: "La présidentielle pour un militant, c'est un peu comme la Coupe du monde pour un supporter", plaisante le jeune homme.

Avec eux, il y a Julien, 39 ans, ingénieur. 10 ans de vie au Luxembourg derrière lui. Entre deux piques contre Benoît Hamon et Emmanuel Macron, il raconte avec Anne les débuts du mouvement des Insoumis au Luxembourg. C'était l'an dernier.

"On a commencé à se passer des coups de fil, à l'ancienne. On était quelques militants communistes, écolos, socialistes, front de gauche, à avoir envie de se mobiliser, être de nouveau actifs en vue de la présidentielle. On a créé une page Facebook et on s'est lancés!"

"La campagne suscite l'intérêt comme jamais"

Au total, ils sont une centaine de sympathisants et une vingtaine de militants qui participent régulièrement aux réunions. "On a un droit d'accès à la liste électorale consulaire donc la campagne est facilitée", précise Julien.

"S'il y a bien une chose qui émerge de toute cette campagne, c'est l'intérêt qu'elle suscite: l'écoute que les gens nous accordent, ils demandent et lisent vraiment le programme en entier".

"Les gens ont l'impression de voter enfin pour quelque chose, quelqu'un, et pas seulement contre", observe Anne. "Mélenchon parle aux gens. Il donne envie."

"La France insoumise, c'est pas lui, c'est nous"

A la différence d'un parti politique classique, chez les Insoumis, ce sont les militants qui décident de tout. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est à travers les idées et les apports de chacun que le programme baptisé "L'Avenir en commun" a été élaboré et se veut en constante évolution.

6e République, éducation, culture, égalité hommes-femmes, environnement: autant de thèmes importants pour les Insoumis

Chris Karaba

C'est début 2016 que Jean-Luc Mélenchon laisse tomber le Front de gauche et propose sa candidature à la présidentielle "hors cadre de partis" avec le mouvement "la France insoumise" dont l'outil principal est une plateforme web participative.

Démocratie, éducation et écologie au cœur du programme

Au centre du programme se trouve la 6e République: les Insoumis souhaitent convoquer une assemblée qui sera chargée de rédiger une nouvelle Constitution sous le contrôle des citoyens.

"On veut une politique montante, qui vienne du peuple, et plus descendante comme c'est le cas aujourd'hui. Les politiques doivent être là pour appliquer ce que le peuple décide. Jean-Luc Mélenchon porte notre voix mais la France insoumise, c'est pas lui, c'est nous", explique Matthieu.

D'énormes moyens sont déployés pour l'éducation, que les Insoumis veulent publique, laïque et gratuite. Le programme prévoit notamment:

la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans (au lieu de 6 à 16 ans actuellement),



la gratuité de l'école publique y compris la cantine, le transport, les fournitures et les activités périscolaires.



"Les établissements français de l'étranger seront aussi soutenus financièrement", indique Julien. "Cela fait partie du développement de la francophonie qui figure aussi dans le programme."

Quant à savoir comment financer ces belles idées, Matthieu assène simplement: "Economiquement, ça marche, même avec les prévisions les plus pessimistes."

La France insoumise veut fermer toutes les centrales nucléaires du pays et atteindre 100% d'énergies renouvelables en 2050

Pierre Matgé

Sur le nucléaire, la position est claire: fermeture de l'ensemble des centrales françaises et donc Fessenheim et Cattenom, les plus proches du Grand-Duché. "C'est possible sans perte d'emploi puisqu'il faut plus de personnel pour démanteler une centrale que pour la faire tourner chaque jour", remarque Anne.

"C'est un fric fou qui part dans l'entretien des centrales et qui n'est pas investi dans la transition énergétique", ajoute Julien.

Le Luxembourg, cet ennemi

La lutte contre les paradis fiscaux est citée à plusieurs reprises dans le programme des Insoumis: mesures de rétorsion commerciales avec ces pays, interdiction de toute activité avec ces pays pour les banques françaises, impôt différentiel pour les Français de l'étranger, etc.

Et malgré les années opaques révolues, le retrait de la liste grise de l'OCDE depuis 2009, et l'application des règles internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le Luxembourg est considéré comme un paradis fiscal par la France insoumise: "Oui, bien sûr que le Luxembourg est un paradis fiscal", lance Matthieu.

"La fraude fiscale représente 80 milliards d'euros de perte pour la France chaque année. La fête est finie! On doit récupérer cet argent." Un jeu de cache-cache dont le butin reste pourtant difficile à chiffrer, même pour l'OCDE, qui estime qu'en la matière, on ne peut se fier qu'aux cellules de régularisation. Or, en 2014, à peine 7,5 milliards ont refait surface.

Pour les Insoumis, le Luxembourg est une cible en matière fiscale

Pierre Matge

Un impôt pour les français à l'étranger

Les ménages français du Luxembourg devront aussi mettre la main à la poche si Mélenchon devient président: "Pour mieux répartir les richesses, nous voulons instaurer un impôt différentiel pour tous les citoyens français, peu importe leur lieu de résidence dans le monde."

En clair, si les impôts à régler en France se trouvent être plus élevés que dans le pays où le foyer fiscal les paye, il faudra passer à la caisse et régler la différence. Frontaliers et expatriés sont donc directement concernés.

"On ne veut pas sortir de l'Europe mais être souverains"

Sur la possibilité d'un Frexit, les militants sont unanimes: "On ne veut pas quitter l'Europe, on l'aime! Ce qu'on n'aime pas, ce sont certains traités européens, ceux qui imposent l'austérité, et le fait de ne plus être souverains."

"On veut pouvoir décider de notre politique comme on veut", insiste Matthieu. "On veut en finir avec l'idée d'avoir un grand chef qui décide pour nous. Si ça échoue, il y aura désobéissance."

"On est conscients d'avoir des exigences importantes par rapport à ça. D'ailleurs, si les traités ne peuvent pas être renégociés, on propose des plans B comme la tenue d'un référendum sur la sortie de l'UE ou encore la mise en place de coopérations", explique Julien.

Certains traités européens imposant l'austérité sont à renégocier au plus vite pour les militants

Reuters

Alors que l'attentat survenu sur les Champs-Elysées jeudi soir pourrait bien rebattre les cartes et pousser certains électeurs français à changer leur vote d'ici dimanche, les Insoumis du Luxembourg espèrent que leur candidat sera au second tour le 7 mai prochain.

Quoi qu'il se passe lors de la présidentielle, ils pensent déjà aux législatives de juin: "Une dynamique s'est mise en place et elle va perdurer."