Par Maurice Fick



«Le Luxembourg remplit et surpasse tous les critères européens», a assuré le ministre des Finances, Pierre Gramegna, en présentant la version actualisée du Programme de stabilité et de croissance pour la période allant de 2017 à 2021. Les «chiffres sont bons» et le gouvernement table sur une «nouvelle accélération de créations d'emplois» en 2017 et 2018.

«Nous préparons le pays à être en top forme», a lancé mercredi après-midi aux députés Pierre Gramegna alors que le matin même Xavier Bettel avait dressé un état de la Nation fort positif à la même tribune.

Les «mesures prises au cours des trois dernières années» par le gouvernement Bettel et la bonne conjoncture actuelle de la zone Euro (croissance de 1,8% prévue en 2018) permettent au Luxembourg d'avoir de «bons chiffres». Ils confirment en grande partie les prévisions du budget de l'Etat 2017 que Pierre Gramegna avait présenté en octobre, il y a six mois.

Par rapport aux perspectives prévues dans la «note au formateur» qu'on lui avait mise sous les yeux fin 2013 -lorsqu'il a pris son portefeuille- l'amélioration est nette. La tendance a été clairement inversée. Au lieu d'être dans le rouge entre 2014 et 2016 «nous avons réalisé une amélioration de 4,5 milliards d'euros ou 8,8% du PIB», souligne à deux reprises le ministre des Finances en rajoutant: «Et ce malgré la perte de TVA du commerce électronique qui se montait à 700 millions d'euros en 2014 et 1 milliard d'euros en 2017.»



Des investissements historiquement hauts



Même la dette du Luxembourg se porte bien. Fin 2013, lorsque le gouvernement Bettel a pris les rênes, la dette de l'administration publique pesait 23,4% du PIB (10,889 milliards d'euros), trois ans plus tard elle représente 20% du PIB (10,853 milliards d'euros. «Durant toute la période allant jusqu'à 2021, elle restera toujours sous les 23%, même en cas de choc externe, assure le ministre des Finances.



De sorte que «nous avons de la marge» pour continuer à investir. «Pour que le pays soit en grande forme longtemps, nous avons, avant tout, mis l'accent sur la modernisation des infrastructures pour que la croissance soit qualitative.» Cette année, les investissements de l'Etat dépasseront «pour la première fois de l'histoire» les 2 milliards d'euros. Ce sont 14,6% de plus qu'un an auparavant. Des investissements qui grimperont en moyenne de 4% par an au Luxembourg (2,6% en moyenne dans la zone Euro).



La marge aurait aussi bien pu être utilisée pour réduire le déficit d'1 milliard de l'Administration centrale. «En investissant simplement moins et sans faire la réforme fiscale, on aurait pu économiser 900 millions d'euros et se rapprocher de l'équilibre», explique le ministre mais ce gouvernement planifie sur le long terme et «nous ne voulons pas d'austérité politique au Luxembourg.»



Le Luxembourg, l'élève modèle?



Dans le même cadre du «semestre européen», le Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, Etienne Schneider, a présenté dans la foulée et au pas de course, le Programme national de réforme (PNR). Pas de doute pour lui non plus, le pays est sur la bonne voie au vu des finances de l'Etat, d'un taux de chômage tombé à 6% et de la croissance économique qui perdure.

Etienne Schneider est revenu sur les objectifs que le Luxembourg s'est fixé à l'horizon 2020 comme de porter le taux d'emploi à 73% en favorisant l'emploi des femmes et des seniors. Ce taux est de 70,7% actuellement. Le gouvernement a encore du pain sur la planche pour parvenir à réduire le nombre de personnes menacées par la pauvreté ou l'exclusion sociale. Et pour réduire le décrochage scolaire à 10%. Aujourd'hui, 13,5% des élèves quittent l'école sans diplôme en poche.

Le ministre de l'Economie a répondu de manière amusée aux 2 recommandations formulées par la Commission européenne à l'encontre du Luxembourg en 2016. «Il n'y a pas un autre pays de l'UE qui n'a reçu que 2 recommandations», a souligné Etienne Schneider. La recommandation portant sur la viabilité du système des pensions «n'entre pas en ligne de compte» aux yeux d'Etienne Schneider. Car une augmentation des cotisations, comme de l'âge de départ à la retraite, «ça n'arrivera pas avec ce gouvernement», a-t-il souligné.



Quant à la recommandation portant sur les obstacles à l'investissement au Luxembourg «elle me fait doucement rigoler» au vu de tous les efforts déployés par son gouvernement. «Je ne peux pas m'imaginer qu'avec les chiffres présentés par Pierre Gramegna il y ait encore deux recommandations à la prochaine échéance. Je pars plutôt du principe qu'il n'y en aura aucune» dans la boîte aux lettres cette année.



