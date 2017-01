Par Virginie Orlandi

De quelles dispositions légales a besoin la prostitution au Luxembourg? Les clients du "sexe tarifé" encourent-ils vraiment des sanctions pénales? Certaines mesures du projet de loi 7008 sont jugées incohérentes par la Commission consultative des Droits de l'Homme.

Dès son arrivée au pouvoir en 2013, le gouvernement a déclaré vouloir développer une stratégie d'encadrement de la prostitution. Depuis, un Plan d'Action National prostitution (PAN) est en cours d'élaboration et un projet de loi (7008) est sur les rails.

Dans ce plan d'action, on peut lire que le Luxembourg n'a pas encore clairement défini sa position par rapport à la prostitution.



L'exiguïté du territoire, les dispositions légales de ses voisins, le flux migratoire constant auquel il est soumis sont autant de critères à prendre en considération pour trouver un modèle.

Suivre l'exemple suédois et pénaliser l'achat de services sexuels ou choisir de légaliser les maisons closes?

Le gouvernement ne s'engage sur aucune de ces voies et la stratégie présentée en juin 2016 par le ministère de l' Égalité des chances se fonde surtout sur la lutte contre l'exploitation de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins sexuelles.

Mais pour la Commission consultative des Droits de l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg (CCDH) les mesures envisagées sont "largement insuffisantes" et font "abstraction du rôle central du client".



Pour son président, Gilbert Pregno, le gouvernement a opté pour une "politique mi-figue mi-raisin qui apportera peu de changements et qui dégage surtout le client de toute responsabilité".

"Simplement prouver qu'on ne savait pas"

"Il est entendu que des valeurs telles que la dignité et l'égalité sont contraires à l'acceptation de la prostitution", poursuit Gilbert Pregno, "mais on ne peut pas se fonder uniquement sur celles-ci pour pénaliser les clients".

Pour la CCDH, "99% des clients sont des hommes et 85% des personnes prostituées sont des femmes".



"Dès lors", reprend Gilbert Pregno, "comment peut-on penser qu'il s'agisse uniquement de traite d'êtres humains et non d'une instrumentalisation du corps de la femme par les hommes? Pourtant, le gouvernement continue de différencier la prostitution "forcée" de celle, dite "libre".

Dans le PAN, il est prévu néanmoins que le client soit pénalisé même s'il n'est pas sanctionné dans tous les cas et ceci est une vraie nouveauté.

Cependant, le client ne s'expose à des sanctions pénales que lorsque la personne qui se livre à la prostitution présente "une vulnérabilité (...) en raison de sa situation administrative précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'un infirmité ou d'une déficience physique ou morale", peut-on lire dans le plan d'action du gouvernement.



Ce qui fait réagir Gilbert Pregno: "Le ministère public aura la lourde tâche d'apporter la preuve de cette apparence qui sera certainement contestée par le client! Il suffira simplement pour lui de prouver qu'il ne savait pas". déplore le président de la CCDH.



"Le client ne sera jamais coupable"

Le PAN et le projet de loi prévoient que le client sera toujours coupable si la personne prostituée est une victime du proxénétisme et peu importe qu'il connaisse ou non cette circonstance.



"Le client n'est pas en mesure de connaître cette infraction pénale", note Gilbert Pregno, "et la prostituée, par peur des représailles de son proxénète, ne va pas confier à son client ce qu'elle subit: cela aura pour conséquence que celui-ci ne sera jamais puni."

Le Luxembourg laisse-t-il la part belle à la prostitution libre? Le PAN stipule que "si la personne s'adonne à la prostitution n'est ni victime du proxénétisme ou de la traite des êtres humains, le client ne peut pas être puni. "

"Cette forme de prostitution reste non légiférée et donc non interdite", souligne Gilbert Pregno. "Nous craignons que la multitude et la complexité des hypothèses envisagées et l'incohérence des sanctions ne constituent pas un véritable frein à la consommation du sexe tarifé".

