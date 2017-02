Par Maurice Fick

Tous les mois un peu plus de 200 réfugiés continuent d'affluer au Luxembourg. Ils sont aujourd'hui «entre 3.200 et 3.300 a être hébergés dans nos 93 structures», assure Yves Piron, directeur de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI). L'ennui c'est que 1.200 d'entre eux ne devraient plus s'y trouver! Et que d'ici «début avril» il y a un risque de saturation si rien ne bouge. Le point sur l'accueil des réfugiés au Luxembourg en 11 réponses:



«Afflux de réfugiés massif au Luxembourg»

Contrairement à l'Allemagne par exemple, «l'afflux massif reste au même niveau au Luxembourg» qu'au début de la crise des réfugiés en août-septembre 2015. Dix- sept mois plus tard donc, les professionnels et bénévoles de l'accueil des réfugiés voient toujours arriver «tous les mois, 200 personnes dans les structures de l'OLAI», témoigne Yves Piron.



Au final, «nous avons comptabilisé 2.500 arrivées de réfugiés en 2016». Depuis 2016 justement, l'OLAI fait ses propres statistiques sur les arrivants. Elles sont «informelles» et collent a la réalité du terrain... mais pas nécessairement avec les chiffres de la Direction de l'Immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes. Selon les statistiques officielles, le Luxembourg a accueilli l'an passé 2.000 demandeurs de protection internationale (DPI). Ce sont les personnes arrivées au Luxembourg et qui sont dans une procédure de demande d'asile. En 2015, le Luxembourg avait accueilli 2.500 DPI. Et mille en 2014.

Des réfugiés «relocalisés» et «réinstallés» arrivent aussi



En plus des 200 réfugiés qui arrivent spontanément tous les mois dans le pays, «on relocalise régulièrement des réfugiés qui ont fait une demande de protection internationale en Grèce et en Italie et qui arrivent directement au Luxembourg. On aide ainsi ces deux pays à gérer leur crise migratoire», résume Yves Piron. Ces DPI figurent dans les statistiques du ministère des Affaires étrangères.

Yves Piron, directeur de l'OLAI: «fin mars, début avril», les foyers d'hébergement risquent d'être saturés «si on ne trouve pas d'autres solutions».

Photo: Anouk Antony

Ce qui n'est pas le cas des réfugiés faisant partie du programme de réinstallation établi entre la Turquie et l'UE pour la bonne et simplement raison qu'ils bénéficient déjà du statut officiel de réfugié. Dans le jargon ce sont des bénéficiaires de protection internationale (BPI). «Le Grand-Duché s'est engagé pour 2016-2017 à aller chercher en Turquie 240 BPI», rapporte Yves Piron. Ils n'apparaissent pas dans les statistiques du ministère affaires étrangères mais nous les logeons» et apparaissent, par conséquent, sur les tablettes de l'OLAI.



Toute personne qui arrive au Luxembourg fait normalement une demande de protection internationale endéans 48 heures. Sans quoi elle n'est pas sur les radars. Comme c'est actuellement le cas de «près de 130 mineurs non accompagnés qui sont arrivés depuis le début de la crise des migrants au Luxembourg», sait Yves Piron puisqu'il les loge. Et comme c'est aussi le cas de «15% de ceux qui arrivent à l'OLAI mais disparaissent ensuite».



Risque de saturation «Fin mars, début avril»



L'OLAI dispose aujourd'hui de 93 structures (disposant de 16 à 150 lits) et travaille en coulisses pour en dénicher constamment de nouvelles et créer des «unités de lit». En 2016, «on a ouvert presque 500 lits de façon durable», raconte Yves Piron. Face à l'afflux de réfugiés, «la solution c'est de trouver plus de lits!»

D'autant que la réalité bouscule souvent les calculs prévisionnels. L'expérience l'a montrée, «on peut seulement occuper nos foyers à 80-85%» ne serait que pour respecter l'intimité d'une famille de 4 ou 5 personnes installées dans une chambre de six lits par exemple». En ce début février 2017, «entre 3.200 et 3.300 personnes sont hébergées dans nos 93 structures. On parle de 4.000 lits occupables», résume le directeur de l'OLAI. Par conséquent: «il nous reste 700 à 800 places disponibles» sur tout le territoire.



Et la marge de manœuvre se serait encore réduite très récemment puisqu'en janvier «je crois même que 250 personnes ou plus sont arrivées. C'est énorme!» Ça signifie surtout qu'à un tel rythme d'afflux, L'OLAI dispose «de plus ou moins deux mois et demi de capacité d'accueil», calcule Yves Piron. De sorte que «fin mars, début avril», les foyers d'hébergement risquent d'être saturés «si on ne trouve pas d'autres solutions».



Yves Piron: «Je crois que 250 personnes ou plus sont arrivées en janvier. C'est énorme!»

Photo: AFP

800 personnes ne devraient plus être hébergées par l'OLAI



«On ne peut pas augmenter aussi vite la capacité de lits que les gens arrivent» doit bien constater Yves Piron. Les structures de l'OLAI hébergent en réalité des réfugiés aux statuts très différents et c'est là, une «clef de sortie» de l'impasse vers laquelle se dirige inéluctablement l'accueil des réfugiés au Luxembourg. Le gouvernement a d'ailleurs «capté le message».



Explications: La mission de l'OLAI est d'accueillir et d'accompagner les demandeurs de protection internationale (DPI). Mais en 2016, nombre de Syriens, Irakiens et Afghans, issus de zones de conflits, ont obtenu le statut de réfugiés reconnus. De sorte qu'aujourd'hui «nous avons près de 800 réfugiés reconnus qui vivent dans nos foyers» alors qu'ils ne devraient théoriquement plus y habiter puisqu'ils ne tombent plus sous la responsabilité de l'OLAI.

Leur statut a peut-être changé, par contre «les gens ne sont pas toujours aptes à quitter d'un jour à l'autre nos structures parce qu'ils n'ont pas de travail, ne sont pas suffisamment intégrés, parce qu'éventuellement ils ne connaissent pas suffisamment les langues pour trouver un travail, n'ont pas suffisamment de revenu même si la plupart ont le RMG. Mais surtout parce qu'ils ne trouvent pas de logement, ni sur le marché privé, ni sur le marché social où il y a déjà de longues listes d'attentes». A quoi s'ajoute que ce sont «souvent de grandes familles avec plus d'enfants -surtout pour les Syriens et Irakiens- et de plus en plus le regroupement familial va jouer».

Exponentiellement le phénomène du regroupement familial -auquel peut prétendre tout réfugié ayant le statut officiel- «va se faire ressentir en 2017 au niveau des structures et des capacité d'accueil parce qu'on a quand même plus ou moins 50 à 60% d'hommes seuls qui sont arrivés et si un nombre moindre d'entre eux demandent le regroupement familial... je ne sais pas où les loger. D'autant que nous ne sommes pas responsables pour les loger», rappelle Yves Piron qui lance un appel aux bonnes volontés communales: «Ça pourrait aider beaucoup l'OLAI si ces 800 personnes pouvaient partir de nos structures. Ça représente trois villages de containers bloqués actuellement au niveau national».

400 déboutés et «Dubliners» devront quitter le Luxembourg



«Nous estimons qu'il y a au minimum 200 demandeurs d'asile déboutés qui ont épuisés tous les recours» et qui peuvent théoriquement être délogés des structures de l'OLAI pour être renvoyés dans leur pays d'origine. Une responsabilité qui incombe à la Direction de l'immigration.



S'ajoute le «nouveau phénomène» des «Dubliners» qui s'est vraiment accéléré depuis le début de cet hiver. Les «Dubliners» (appelés comme ça parce qu'ils tombent sous la règlementation de Dublin III) sont des réfugiés qui ont commencé la procédure de demande d'asile dans un pays européen, l'ont abrogé pour une raison ou une autre et sont arrivés au Luxembourg. «Environ 200 Dubliners sont arrivés ces dernières semaines», rapporte le directeur de l'OLAI.

«On ne les prend pas dans le circuit pour l'instant parce que de toute façon ils doivent être transférés dans les pays où ils ont demandé leur première leur DPI». Pour l'heure ces «Dubliners» dorment dans les tentes du Hall 6 de Luxexpo.

Le Hall 6 de Luxexpo héberge 300 personnes en ce moment dont bon nombre de «Dubliners». Il est en passe de devenir une «structure de retour» pour les demandeurs déboutés du droit d'asile.

Photo: Pierre Matgé

Les primo-arrivants iront au Centre de logopédie



Depuis ce 1er février 2016 le Hall 6 de Luxexpo où vivent près de 300 personnes en ce moment, n'est plus officiellement le centre d'accueil pour primo-arrivants de l'OLAI. Il deviendra une «structure de retour» pour les demandeurs déboutés de leur droit d'asile au Luxembourg et sera géré par la Direction de l'Immigration. Le ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, en dévoilera plus sur le projet le mercredi 8 février lors du débat sur le projet de loi 6992 à la Chambre des députés. Les primo-arrivants seront désormais accueillis au Centre de logopédie à Strassen.



Diekirch: le village containers «sera plein vers fin février»

Dans le village container de Diekirch qui a ouvert il y a tout juste deux mois «c'est presque plein», assure Yves Piron. La toute nouvelle structure est composée de deux ailes séparées, de 150 personnes chacune. Y ont été relogés les hommes seuls vivant jusqu'ici dans l'ancien Monopol à Luxembourg d'une part, et les réfugiés hébergés dans d'anciens chalets de Bourscheid, évacués suite à l'épisode neigeux, d'autre part.

Près de 120 personnes actuellement hébergées dans le Hall 6 de Luxexpo et qui ne sont pas des «Dubliners» seront également relogés au Haerebierg à Diekirch. De sorte que «le village-containers du Haerebierg sera plus ou moins plein fin février», table Yves Piron.



Pas d'ouverture de villages containers en 2017

Pour gérer l'arrivée massive de réfugiés fin 2015, l'Etat avait pris la décision de faire construire des villages containers sur des terrains dont il est propriétaire pour ériger au plus vite ces villages comme cela devait être le cas à Steinfort, Mamer, Junglinster, Marnach et à Diekirch. Excepté à Diekirch, tous les projets sont bloqués ou leur capacité d'accueil sont revues à la baisse. De sorte que «personne ne peut dire quand vont débuter leur construction parce que les recours sont en cours. Nous croyons plutôt qu'aucune structure n'ouvrira cette année», pense Yves Piron.



A noter qu'à Esch-sur-Alzette une structure modulaire à 150 places doit être construite sur le Quai Neudorf (sur un terrain communal): « La procédure est bien en cours mais d'après mes informations, la structure ne s'ouvrira pas cette année mais seulement début ou courant 2018».



Plusieurs foyers durables de nouvelle génération en vue

Photo: OLAI

L'OLAI a négocié avec les Bâtiments publics un programme pluriannuel de construction de petites structures d'accueil: des foyers durables qui resteront en place quinze ans ou plus. Alors que les village containers sont planifiés pour une durée de vie de cinq ans.

Les presque 500 lits ouvert en 2016 ont été créés dans ces foyers durables. Ils sont normalement et «idéalement situés aux centres des villages ou des villes. Ce sont des structures modulaires. Chaque module offre 33 lits.

Récemment «on a ouvert deux de ces modules à Sanem (soit 66 lits): c'est la nouvelle génération des foyers durables au Grand-Duché», explique le directeur de l'OLAI. Bettembourg ouvrira deux modules «probablement au mois de juin». Un autre module «sera parachevé dans un mois» à l'arrière du foyer de Luxembourg-Mühlenbach. D'autres projets sont dans la pipeline comme à Bascharage où un projet va démarrer avec deux modules «mais il n'ouvrira que fin 2018» et à Tandel dans le Nord, l'OLAI discute aussi d'une structure à 99 places. «Nous négocions encore avec d'autres communes mais c'est en cours»... donc secret pour l'instant.



EDIFF, CIPA, anciens hôtels... toutes les pistes sont bonnes



Le Haut-Commissariat à la Protection nationale (HCPN) aide l'OLAI à touver d'autres bâtiments ou halls vides qui pourraient provisoirement être occupés comme l'Ediff à Esch-sur-Alzette «qui va ouvrir courant de ce mois-ci». L'ancien centre d'éducation différenciée, rénové pour pouvoir accueillir décemment des réfugiés, a une capacité de 160 lits. L'ancien Centre intégré pour personnes âgées (CIPA) de Soleuvre et en cours de rénovation «va ouvrir en septembre probablement»et pourra accueillir 300 personnes.



Yves Piron: «Nous ne devons pas seulement gérer l'afflux aujourd'hui mais il faut trouver vite une solution sinon on sera dans une impasse».

Photo: Anouk Antony

Des pourparlers sont aussi avancés avec des propriétaires pour trouver des hébergements dans d'anciens hôtels vides à l'Est et au Nord du pays. «Actuellement nous gérons déjà 15 hôtels ou auberges avec plus ou moins 400 lits. Nous essayons d'aller dans cette direction car moins d'autorisations sont nécessaires, les gens peuvent y accéder directement et les aubergistes sur place jouent le rôle d'encadrants», explique Yves Piron.



Plusieurs contrats prennent fin en 2017



Toute une série de structures «sont prêtées provisoirement» à l'OLAI pour accueillir des réfugiés. C'est le cas du Hall 6 de Luxexpo mais aussi de l'ancien Centre de logopédie, de l'ancienne maternité du CHL, l'Ediff, etc. Il y a d'autres projets sur ces sites et «pour toutes ces entités que nous gérons actuellement nous avons des contrats, tout au plus, jusqu'à la fin de cette année. Ce qui veut dire, qu'en principe, on devrait déménager les gens qui sont aujourd'hui hébergés dans ces structures pour permettre la construction des projets planifiés. Pour l'ancienne maternité ce sera probablement difficile de prolonger le contrat mais c'est vrai aussi pour d'autres structures», sait déjà le directeur de l'OLAI.



«Nous ne devons pas seulement gérer l'afflux aujourd'hui mais il faut trouver vite une solution sinon on sera dans une impasse», d'autant qu'«on ne sait jamais combien de gens vont encore arriver».



