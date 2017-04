(MF) – De l'image mais pas de son! Le Premier ministre Xavier Bettel a dû interrompre son discours très attendu sur l'état de la Nation devant le parlement luxembourgeois, mardi vers 14h50. La retransmission étant victime d'une grosse panne de son. Il prononcera finalement son discours-clef ce mercredi 26 avril 2017 à 8h30.

La retransmission directe du discours du Premier ministre par Chamber TV a, dès le début du discours du Premier ministre à 14h30, été perturbée à cause d'un «signal trop faible» a fait savoir après l'incident, la Chambre sur sa page Facebook. Xavier Bettel tout juste arrivé à la tribune, le son s'est coupé. Seule l'image de la séance publique et d'un Premier ministre «muet» apparaissant sur les écrans.



Photo: capture d'écran

Au bout de 17 minutes de silence-écran, des journalistes sont venus poser leurs micro à même le pupitre (du jamais vu durant un discours sur l'état de la nation) et une minute plus tard, «la séance publique a été interrompue». Le Premier ministre a sereinement quitté le pupitre. Il est revenu dans la salle huit minutes plus tard, vers 14h55, sans pouvoir prendre la parole.



Les explications de Mars Di Bartolomeo



Vers 15 h30 et à la surprise générale, la séance publique a été levée par le président de la Chambre des députés.



Le président de la Chambre a interrompu la séance peu avant 15h30 sur décision de la Conférence des présidents.

Photo: capture d'écran Chamber TV

Mars Di Bartolomeo, désolé de la situation, a expliqué: «Chers collègues, chers auditeurs et cher public, comme le Premier ministre l'a dit justement, notre avenir est lié au digital mais cette fois le digital a fait des siennes. Nous ne recevons pas de signal d'émission. Et vu que c'est une séance très importante, et comme nous ne voulons pas faire les choses à moitié, la Conférence des présidents a décidé de reporter le discours de Xavier Bettel à mercredi matin 8h30». Un bref plan a montré un Xavier Bettel un brin exaspéré par la situation. A sa droite, Etienne Schneider semblait plus amusé.



Du coup, la suite du programme de la semaine à la Chambre des députés est aussi chamboulée: le ministre des Finances, Pierre Gramegna, présentera finalement son Programme de stabilité et de croissance (PSC) mercredi à 13h30 devant le parlement. Le ministre de l'Economie, Etienne Schneider, présentera dans la foulée le Programme national de réforme (PNR).

les députés débatteront dès mercredi après-midi et jeudi matin à partir de 8h30 «qui à prolonger les séances», a prévenu Mars Di Bartolomeo.





