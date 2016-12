Par Virginie Orlandi

L'Allemagne compterait de plus en plus de personnes radicalisées et de nombreuses perquisitions y ont eu lieu ces derniers temps. Ces opérations policières ne risquent-elles pas d'inciter les sympathisants à l'islam radical à chercher refuge au Luxembourg? Les jeunes femmes sont-elles plus visées par les mouvements salafistes?

L'attentat terroriste sur un marché marché de Noël de Berlin et la fuite de l'auteur de la tuerie qui a fait 12 morts et 48 blessés ont incité le gouvernement à faire installer le long du marché de Noël, place de la Constitution, des blocs de béton afin de protéger le public.



Ce qui se passe en Allemagne au sujet de la radicalisation préoccupe les politiques luxembourgeois qui ont déjà demandé des comptes au Premier ministre sur deux thématiques: le Luxembourg ne craint-il pas de devenir un refuge pour les salafistes? Le phénomène des jeunes femmes radicalisées ne risque-t-il pas d'arriver au Luxembourg?

Il y a quelques jours, Xavier Bettel revenait sur la question de la radicalisation au Luxembourg, plus particulièrement sur le groupe "Die wahre Religion" issu d'un mouvement salafiste et qui a fait l'objet d'une vaste série de perquisitions en Allemagne.

Pour le Premier ministre, "Les autorités luxembourgeoises n'ont pas connaissance que des personnes visées par les perquisitions en Allemagne seraient venues s'établir au Luxembourg".

Selon un communiqué publié par le Ministère de l'Intérieur allemand, le groupement "Die wahre Religion" a été interdit en Allemagne parce que des personnes ont utilisé la religion pour propager des idées extrémistes et soutenir des organisations terroristes.



Au Luxembourg, des personnes résidant dans le pays ont distribué dans le passé à plusieurs reprises des Corans gratuits dans des lieux publics. Il s'agissait du groupe Lux Dawah dont la Shoura a préféré se distancier, rappelant que "le respect de la loi du pays de résidence est une obligation islamique" et dans la mesure où Lux Dawah n'avait pas l'autorisation de la mairie pour diffuser le Coran, il n'avait pas à le faire".



Selon l'article 24 de la Constitution, "la liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières (...) sont garanties" ainsi pour Xavier Bettel, "un culte peut être exercé librement pour autant que cet exercice ne contrevienne pas à l'ordre public luxembourgeois, le respect de ce dernier relevant des attributions des autorités judiciaires et policières".

L'autre point qui avait posé question et qui touche ce qui se passe en Allemagne est la radicalisation des jeunes filles. Pour le Premier ministre: "ni le Parquet, ni les autorités policières ne constatent à l'heure actuelle une évolution comparable à celle en Allemagne, et notamment une radicalisation de jeunes femmes à un point tel qu'elles seraient prêtes à une action kamikaze".

Il est à noter que parmi la dizaine de personnes qui a quitté le Luxembourg pour la Syrie, au moins une femme aurait été du voyage. Cependant, son engagement aux côtés de Daech n'a pas pu être confirmé.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.