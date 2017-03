(AF) - D'ici un an, le Luxembourg aura son superordinateur. Un engin hyper puissant, dont les performances en calcul équivalent à un million de PC: il pourra traiter plusieurs milliards de calculs par seconde.



Cet outil fera du Luxembourg, initiateur du projet, le leader européen dans le domaine de la digitalisation avec une coopération transfrontalière. Plusieurs Etats membres ont en effet adhéré au projet: l'Italie, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et les Pays-Bas.



C'est lors de la célébration du 60e anniversaire du Traité de Rome, samedi en Italie, que le ministre de l'Economie Etienne Schneider a signé pour le Luxembourg la déclaration de coopération européenne dans le cadre du "high performance computing" (HPC).

Ce superordinateur permettra la digitalisation de l'économie dans de nombreux domaines, un développement considéré comme qualitatif et durable.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie Europe 2020, la Troisième Révolution industrielle.

Dans cette logique de la vision de Rifkin, les objets connectés et donc interconnectés seront de plus en plus nombreux. Un ordinateur si puissant permettra par exemple de recueillir et d'analyser les données transmises par les voitures autonomes sans chauffeur, dans le but d'assurer la fluidité de la circulation.

Le monde de l'entreprise, mais aussi celui de la recherche et de l'Education pourront également bénéficier des performances de ce superordinateur. Afin d'harmoniser l'utilisation du réseau HPC (High Performance Computer) dont les autres Etats membres signataires (Allemagne, France, Italie, Espagne, Luxembourg) de cet accord seront aussi bénéficiaires, la Commission européenne a prévu un budget de 5 milliards d'euros.

Opérationnel dès 2018, le HPC Luxembourg sera connecté au réseau européen dès 2023. Regardez cette vidéo qui détaille les fonctions de ce superordinateur sur le site de gouvernement.lu.



