(AF) - Marc Angel et Cathy Fayot sont les candidats têtes de liste du LSAP pour les élections communales de la Ville de Luxembourg en octobre 2017. Le parti socialiste a communiqué sa liste de candidats mardi soir.

Cathy Fayot travaille dans le secteur financier et Marc Angel est député. Ils sont tous deux âgés de 54 ans et conseillers communaux à la Ville de Luxembourg.

La liste de candidats au conseil communal respecte la parité avec 12 femmes et 15 hommes.



Les autres conseillers Tom Krieps (51 ans), Armand Drews (61 ans) briguent eux aussi un autre mandat. Joanne Goebbels (38 ans) et Christophe Schiltz (37 ans), vice-présidents de la section, se présentent également.

D'autres noms connus figurent sur la liste de candidats du LSAP parmi lesquels celui de l'acteur Mickey Hardt, André Weidenhaupt (premier conseiller du gouvernement au sein du ministère du Développement durable et des Infrastructures), Mélanie Troian (directrice de la Zukunftskeess, Caisse pour l'Avenir des Enfants), Elisabete Cerdeira Soares (directrice du Centre d'Initiative et de Gestion Local) et la triathlète Liz May.

L'âge moyen des candidats LSAP aux élections communales de la capitale est de 47 ans.



La liste complète:

Marc Angel (54 ans), tête de liste, traducteur, député et membre du conseil communal

Cathy Fayot (54 ans), tête de liste, employée dans la finance

Gabriel Boisanté (40 ans), entrepreneur dans l'Horesca

Elisabete Cerdeira Soares (46 ans), directrice du CIGL

Georges Clees (39 ans), ethnologue, chargé de communication de la Patiente Vertriedung asbl

Sascha Dahm (25 ans), étudiant

Monique Dejeans (62 ans), employée au bureau des publications de l'UE

Adelio Dias Silva (30), responsable des ventes

Armand Drews (61 ans), retraité, membre du conseil communal

Yolande Edjogo (46 ans), employée backoffice dans la finance

Marc Franssens (52 ans), employé à la Ville de Luxembourg

Claire Geier Courquin (53 ans), femme au foyer, titulaire d'un doctorat en ingénierie industrielle

Joanne Goebbels (38 ans), enseignante

Mickey Hardt (48 ans), acteur

Roland Jaeger (65 ans), juriste, médiateur

Ginette Jones (60 ans), travailleuse sociale, conseillère au sein du ministère du Travail

Tom Krieps (51 ans), avocat, membre du conseil communal

Patrizia Luchetta (53 ans), conseillère en communication

Liz May (30 ans), juriste linguiste

Romain Modert (48 ans), économiste

Christophe Schiltz (37 ans), juriste, employé au ministère des Affaires étrangères

Tania Silva (25 ans), femme au foyer

Charles Siwek (56 ans), retraité

Romain Stein (61 ans), médecin généraliste

Mélanie Troian (39 ans), directrice de la Zukunftskees



Christine von Reichenbach (48 ans), fonctionnaire

André Weidenhaupt (51 ans), premier conseiller au ministère de l'Environnement



