Par Christoph Bumb - (Traduction: MF)

A qui les politiciens luxembourgeois donneraient-ils leur voix au premier tour de l'élection présidentielle française? Au Luxembourg, le phénomène Macron bénéficie de sympathies au sein de différents partis. Mais les loyautés envers chaque famille politique européenne sont présentes, du moins pour ce premier tour de scrutin.

Le résultat de l'élection présidentielle est complètement ouvert. Les derniers sondages pour le premier tour, ce dimanche 23 avril 2017, annoncent un au coude-à-coude entre l'ex-ministre l'Economie social-libéral Emmanuel Macron («En Marche»), et la nationaliste Marine Le Pen («Front National»). Jean-Luc Mélenchon («La France insoumise»), le candidat de gauche, tout comme l'ancien Premier ministre François Fillon («Les républicains») ont des chances réalistes de figurer au second tour. En revanche, le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, est relégué à la cinquième place dans les sondages.

Alex Bodry, président du groupe socialiste à la Chambre des députés: «Je suis en faveur de Benoît Hamon».

Photo: Chris Karaba

Ce qui n'empêche pas une partie des socialistes luxembourgeois de soutenir le candidat de leur parti frère. Alex Bodry, président du groupe parlementaire du LSAP, est «en faveur de Benoît Hamon en tant que candidat de notre parti frère français. Hamon a collecté plus de deux millions de voix à la primaire du parti socialiste. Il faut respecter cela. Et puis je ne me retrouve pas dans le programme de Macron. C'est un homme politique libéral avec une touche sociale mais dit lui-même qu'il n'est ni gauche, ni de droite. Pour le second tour, les cartes seront à nouveau battues».

L'eurodéputée socialiste, Mady Delvaux, voterait également Benoît Hamon au premier tour.