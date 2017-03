(MF) – Le Tageblatt avait révélé samedi la mise sur écoute illégale d'une ligne téléphonique par le Service de renseignement de l'Etat luxembourgeois (SREL). Le ministère d'Etat a confirmé ce dimanche l'«erreur» et explique pourquoi il s'agit d'une «faute non intentionnelle». L'agent responsable de l'erreur a été muté. Le Premier ministre mis au courant.

Une ligne téléphonique est bien restée sur écoute de la part des agents du SREL alors qu'ils ne disposaient plus de l'autorisation pour le faire. L'erreur a été détectée lors d'un contrôle interne et toutes les données relatives à cette mise sur écoute ont été détruites. C'est en substance, ce que dit le ministère d'État dans son communiqué daté de dimanche en début d'après-midi.



L'affaire prend sa source «fin décembre 2016» au moment où le SREL prépare les dossiers de demandes d'autorisations de prolongation des mesures de surveillance des communications qui viendront à échéance début janvier 2017.



La loi qui régule le fonctionnement du SREL exige -via son article 7- qu'une commission spéciale (composée de trois magistrats) donne d'abord son feu vert. Tout comme, il faut une autorisation du comité ministériel du SREL.

L'erreur remarquée un mois plus tard



L'ennui c'est que durant ces préparatifs de transmission des demandes aux trois magistrats et au comité ministériel, «un dossier n'a pas été finalisé par inadvertance, et par conséquent n'a pas pu être transmis pour autorisation, de manière à ce qu'une mesure de surveillance a été prolongée sans l'autorisation nécessaire», avoue le ministère d'Etat. C'est «un mois plus tard», pendant un contrôle interne du SREL que «l'erreur a été constatée».

Aussitôt la direction du SREL a ordonné «immédiatement l'arrêt et la destruction subséquente de tous les enregistrements en relation avec la mesure de surveillance en question» avant d'en informer le délégué du SREL, le Premier ministre Xavier Bettel et les membres du comité ministériel. «Toutes les informations susceptibles d'être issues des enregistrements en cause ont également été supprimées», assure le ministère d'Etat.



La commission spéciale des magistrats, de même que la commission du contrôle parlementaire du SREL ont été informées de cette «faute non intentionnelle».

Des mesures ont aussi été prises pour éviter qu'une telle erreur ne se reproduise plus à l'avenir. Et «la personne responsable, entres autres, de la gestion des mesures de surveillance a entre-temps été affectée à d’autres tâches».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.