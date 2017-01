(MF) – A partir du 1er août 2017, les bus et trains seront gratuits au Luxembourg pour tous les jeunes jusqu'à 20 ans accomplis. Au lieu de 18 ans jusqu'ici. Tous les étudiants -qu'ils soient luxembourgeois ou non- prendront gratuitement les transports en commun jusqu'à 30 ans.

Ce sont autant de bonnes nouvelles annoncées ce vendredi par le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, et le ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, Marc Hansen. Aussitôt saluées par l'Association des Cercles luxembourgeois (ACEL) et le LCGB-Jeunes.



La gratuité des transports publics à peine élargie depuis le 1er septembre 2016 pour tous les lycéens, le gouvernement a rapidement été confronté aux injustices soulevées par l'ACEL et au succès de la pétition n°728 (6.900 signatures en six semaines) qui avait été lancée par le LCGB-Jeunes pour réclamer cette même gratuité pour les étudiants des établissements scolaires supérieurs au Luxembourg.

François Bausch: «Le manque à gagner pour l'Etat luxembourgeois sera de 160.000 euros cette année et 500.000 euros en 2018.»

Sa réponse prend en compte toutes les doléances et aura évidemment un coût: «Le manque à gagner sera de 160.000 euros cette année et représentera 500.000 euros de recettes en moins en 2018», glisse François Bausch.

myCard élève et mKaart personnalisée



Concrètement, rien ne change jusqu'à la fin de cette année académique. A partir du 1er août 2017, tous les lycéens qui reçoivent automatiquement une myCard élève (également valable pour la cantine) pourront continuer à prendre gratuitement les transports publics jusqu'à 20 ans accomplis.



Jusqu'avant 21 ans les jeunes qui travaillent déjà ou qui ne sont plus inscrits dans un lycée pourront, sur simple présentation de leur carte d'identité, obtenir une mKaart personnalisée.

C'est le tout nouveau titre de transport créé par le gouvernement pour élargir la gratuité des transports publics au Luxembourg à tous les étudiants jusqu'à l'âge de 30 ans accomplis.



Qu'ils soient inscrits à l'université du Luxembourg (environ 6.000 étudiants dont la moitié de non-résidents) ou luxembourgeois étudiant dans un autre pays (près de 14.000 Luxembourgeois étudient à l'étranger), tous pourront obtenir une mKaart personnalisée sur simple présentation aux guichets de vente d'une carte d'identité et d'un certificat d'inscription dans une université ou un établissement enseignement supérieur. La demande devra être renouvelée chaque année.

Par conséquent, l'actuelle Jumbokaart réservée aux étudiants qui paient annuellement 75 euros, sera abolie.



Un atout supplémentaire pour l'université?



«Le transport gratuit pour tous les étudiants et en plus, pour tous ceux qui viennent à la faculté au Luxembourg... ça va aider à augmenter l'attrait de l'université au Luxembourg, estime Jean Wivenes, président du LCGB-Jeunes, très satisfait de la discussion menée ce matin avec les deux ministres.

Laurent Heyder, vice-président de l'ACEL, souligne que «tous deux se sont rendu compte de la situation» et assure qu'«il y a une forte demande des étudiants» de l'ACEL pour obtenir cette gratuité. Car la grande majorité des étudiants luxembourgeois étudient à l'étranger et «ils rentrent pendant les vacances ou reviennent au Luxembourg pour y effectuer des stages».



