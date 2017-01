(C.) – L'actualisation du programme de construction d'ensembles de logements subventionnés créera 241 nouveaux logements. L'Etat met 42,1 millions de plus sur la table.



Le Conseil de gouvernement a approuvé ce vendredi le règlement grand-ducal portant sur le programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'État.

L'actualisation de ce programme conduit à y ajouter 61 nouveaux projets pour un total de 241 unités dont 61 seront destinées à la vente et 180 unités à la location. 50% de ces 61 nouveaux projets sont ou seront initiés par des communes.

Ces 61 projets supplémentaires font grimper la charge budgétaire de l'Etat de près de 42,1 millions d'euros et confirme la volonté du gouvernement de continuer et d’accentuer le soutien et la promotion des efforts des communes ainsi que des autres promoteurs publics (Fonds pour le développement du logement et de l’habitat et SNHBM) mais aussi l’initiative des acteurs privés et des diverses associations et fondations.

Depuis octobre 2014, 288 nouveaux projets ont été approuvés par le Conseil de gouvernement pour un total de 3.750 unités dont 1.509 seront destinées à la vente et 2.241 à la location.