(SW) - Comme pour le premier tour où le candidat d'En Marche! avait récolté 41.5% des voix, les Français du Luxembourg ont à nouveau montré leur soutien à Emmanuel Macron pour ce second tour de la Présidentielle.

Avec 89.56% des voix, il se hisse donc sans surprise et avec une très large majorité à la première place de ce suffrage. Marine Le Pen elle, récolte 10.44% des voix soit 4% de plus par rapport au premier tour d'il y a quinze jours.

Une participation en baisse

Côté participation, seuls 13.600 électeurs se sont déplacés dans les isoloirs ce dimanche 7 mai, soit près de 59%.

Ils étaient plus nombreux pour le premier tour, avec 13.906 électeurs qui s'étaient déplacés, pour un taux de participation s'élevant à 61%.

«Il faut maintenant préparer les législatives»

Stéphane Vallance, référent du mouvement En Marche! pour le Luxembourg nous a donné ses impressions quelques minutes après le résultat qui donne Emmanuel Macron grand vainqueur de cette élection.

«Nous sommes tous particulièrement contents. On est partis de loin il y a un an, il n'y avait encore rien. Ce parti s'est créé de toute pièce et un an plus tard, son représentant est élu président. Mais ce n'est qu'une victoire, il va falloir maintenant assurer les législatives pour qu'Emmanuel Macron ait une majorité et puisse faire son travail correctement.»