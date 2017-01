Par Virginie Orlandi

Ils étaient 442 en 2015 à être auditionnés par la police puis le juge pour témoigner des violences dont ils ont été victimes. Un parcours traumatisant que le projet "Barnahus" va abréger dès 2019 puisque ces enfants seront auditionnés une seule et unique fois par un psychologue équipé d'une oreillette et guidé par un juge.

Au Luxembourg, entre 2014 et 2015, 274 mineurs ont été victimes de coups et blessures de la part d'un parent ou d'un proche. En 2015, 168 enfants ont été soit battus, soit témoins de violence domestique.



Le taux d'occupation des centres d'accueil pour les enfants placés était de 86% cette même année et celui des institutions privées frôle actuellement les 100%.



Au Luxembourg, comme dans de nombreux pays européens, l'itinéraire des enfants maltraités se décline en plusieurs étapes avant qu'ils soient placés en famille d'accueil ou que leur agresseur soit éloigné.



Au 1er octobre 2016, 757 mineurs et jeunes adultes fréquentaient des structures privées ou publiques et le pays compte sept Maisons d'Enfants de l'Etat (MEE) qui accueillent des enfants ou de jeunes adultes ayant vécu des situations traumatisantes et souffrant de blessures psychiques.



"Le nombre de places de ces structures est limité à 64 et les MEE connaissent actuellement un déficit en personnel d'encadrement socio-éducatif et psycho-social", rappelle Claude Janizzi du ministère de l'Education nationale en charge des questions liés à l'enfance.



Un modèle islandais



Comment le Luxembourg recueille-t-il les témoignages de ces enfants victimes de violences domestiques? Le chemin parcouru par ces petites victimes et leurs familles est-il adapté?



C'est en Islande que Claude Janizzi est allé chercher des solutions car avant d'être hébergé dans ces structures, un enfant maltraité passe par tout un mécanisme composé d'entretiens avec la police, le médecin, le juge. Un système qui attend de lui qu'il raconte son histoire afin de pouvoir condamner son agresseur.

Marc Wilwert

"Des études scientifiques ont montré qu'à chaque fois que l'enfant raconte son agression, il la revit", explique le fonctionnaire, "Actuellement, la justice a besoin de plusieurs certificats pour que l'affaire soit traitée au tribunal. Une procédure qui a été abandonnée dans différents pays pour le bien de l'enfant".

En 2015, Claude Janizzi est parti en voyage d'étude en Islande avec la Police judiciaire, l'ALUPSE, l'Ombuds Comité fir d'Rechter vum Kand (ORK ), le Service National de la Jeunesse (SNJ) et le Centre de psychologie et d'orientation scolaires (SPOS) pour visiter un Barnahus, une "maison de l'enfant".



"Le but du voyage était de découvrir le mode de fonctionnement de ce type de structure et de voir s'il est compatible avec notre manière de fonctionner au Luxembourg", poursuit-il.

Un lieu où la parole de l'enfant maltraité va être recueillie de manière non traumatisante. L'enfant sera entendu une seule et unique fois et son témoignage filmé pourra être produit devant les tribunaux.

Un psychologue avec oreillette

"Notre projet est de créer une structure "Barnahus" au Luxembourg pour 2019", reprend Claude Janizzi, " d'autres maisons pourraient suivre par la suite. Pour l'instant, nous ne savons pas où elle va se situer géographiquement. Les groupes de travail débutent à peine et on va voir s'il faut légiférer ou pas".

Lors d'une plainte pour agression, l'enfant sera directement orienté vers le "Barnahus". Il ne passera plus par les cases"police", "médecin", "juge" et surtout il ne sera plus obligé de raconter plusieurs fois son histoire.

"L'audition n'aura lieu qu'une seule fois et sera réalisée par un psychologue d'enfants spécialement formé pour effectuer ces entretiens sous la direction du juge, qui lui transmet ses demandes par le biais d'une oreillette pendant l'audition", explique le fonctionnaire.

Le juge, présent dans une autre pièce, suit l'entretien à distance en même temps que son enregistrement.



"L'avantage d'un tel système d'audition est de garder l'enfant dans un environnement accueillant et de le mettre en confiance avec un psychologue dont c'est le métier de parler aux enfants et qui sera formé aux auditions. Le juge le guidera dans l'entretien grâce à l'oreillette", poursuit-il.

Un repère pour tous

A l'heure actuelle, c'est le contraire qui se passe au Luxembourg: les enfants ayant subi une agression sont auditionnés par des policiers formés à la psychologie.



"On réduit largement le stress de l'enfant en procédant à la manière du "Barnahus". De nombreuses études ont montré que les enfants qui n'avaient pas eu à raconter plusieurs fois leur histoire ont moins de séquelles et présentent une meilleure résilience.



Le "Barnahus" n'est pas qu'un endroit destiné aux auditions, il est également un lieu où le bien-être de l'enfant est au centre des préoccupations.



"Toutes les informations seront centralisées dans cette structure", note Claude Janizzi, "On pourra y appeler pour avoir des renseignements, y venir pour des consultations avec un psychologue, y trouver un appui, des réponses. L'idée est de permettre aux enfants maltraités et à leur famille d'être entourés et accompagnés tout au long de leurs démarches judiciaires pour retrouver ensuite un équilibre dans les meilleurs délais".

Depuis le 17 janvier dernier, une pétition est ouverte: elle demande l'ouverture d'un centre de type "Barnahus". Elle a déjà reçu 45 signatures.







