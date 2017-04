(AF) - Comment le Luxembourg doit-il s'adapter sur les plans social et économique dans les 50 ans à venir? C'est la vaste question à laquelle l'Almanach social 2017 de Caritas apporte de nombreuses pistes de réflexion par l'expertise d'une vingtaine d'auteurs.



Caritas Luxembourg a présenté mardi «Lëtzebuerg 2060 - 1,1 Mio Awunner?» («Luxembourg 2060 - 1,1 million d'habitants?»), la onzième édition de son annuel Almanach social 2017, par la voix de sa présidente Marie-Josée Jacobs et de Robert Urbé, porte-parole de la fondation caritative.

Les grands thèmes de cette édition portent sur un bilan social de l'année écoulée, sur les projets politiques mis en œuvre dans le domaine social notamment ou du développement durable. L'Almanach social apporte une réflexion et une approche critique du discours sur l'état de la Nation de l'an passé. Le prochain sera prononcé par le Premier ministre Xavier Bettel en ce mois d'avril.



La projection d'1,1 million d'habitants en 2060 est une estimation approximative, mais elle doit susciter «un débat de société sur la façon dont nous souhaitons vivre à l'avenir», estime Marie-Josée Jacobs, ancienne ministre (CSV) de la Famille. Cette estimation avait été avancée par la Commission européenne, qui tablait sur une croissance annuelle de 3% jusqu'en 2060, en se basant sur les conclusions d'une étude européenne (Ageing Working Group). L'«Almanach social» souhaite apporter d'autres perspectives. Car la croissance de la population est liée à un contexte politique et économique trop incertain sur une période aussi longue, à savoir plus de 40 ans. Et nécessite des approches multiples. «De nombreuses questions importantes doivent être posées», prévient Robert Urbé.

Des conséquences sur les pensions



L'ouvrage remet en cause cet aspect de la croissance, mais aussi les conséquences à envisager sur le financement des pensions, la mobilité, le développement territorial ou encore l'aspect de la qualité de vie, lequel n'est pas abordé dans les plans du gouvernement. Or la densité de population a un impact sur la qualité de vie: stress lié à la densité de population, aménagement urbain qui doit être adapté (espaces verts, bruit, pollution...). De plus, les problèmes de logement de la population ne se limitent pas aux frontières du Luxembourg, mais commencent à se ressentir dans la Grande-Région, un aspect à prendre en compte.



En seconde partie, le livre de près de 400 pages aborde la digitalisation de l'économie et la robotisation, ainsi que la question de l'eau (approvisionnement de la population en eau potable et traitement des eaux usées), du logement et du développement durable, en rapport avec le plan Rifkin. Pour Robert Urbé, celui-ci comporte «une grande dimension sociale».



Très actuelle, la question de la langue et de l'identité luxembourgeoise sont traitées avec une approche historique en amont de l'éducation des jeunes générations pour lesquelles l'ouverture aux autres est un argument majeur.



