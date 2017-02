(mig - Trad. MF) – Pas de devoirs durant les week-ends et les vacances. Claude Meisch, ministre de l'Education nationale, n'a pas aboli la circulaire de son prédécesseur, Mady Delvaux. Et pour cause.

«Aucun travail (à domicile) ne peut être imposé aux élèves pour les périodes de vacances. Les élèves n'auront aucun travail à réaliser le week-end» est écrit dans la circulaire de Mady Delvaux, ministre de l'Education nationale de 2004 à 2013. La circulaire date de 2005 et est toujours valable.

L'actuel ministre Claude Meisch n'a pas donné de nouvelles indications dans ses circulaires. Il n'a volontairement pas modifié la circulaire de son prédécesseur pour une raison très précise: «Elle donne aux inspecteurs la possibilité d'intervenir en cas d'exagération».

Claude Meisch est aussi d'avis qu'il ne faut pas imposer des devoirs les week-ends et durant les vacances scolaires. Mais il ne veut pas non plus les diaboliser. Dans certains cas, des devoirs peuvent être très utiles, estime le ministre qui est lui-même père de trois enfants. «C'est à l'enseignant de juger si toute la classe ou certains élèves doivent réviser durant le week-end ou pendant les vacances».

De nombreuses écoles travaillent aujourd'hui avec des plans hebdomadaires qui tiennent compte du week-end. «Certaines familles reportent volontairement des devoirs au week-end, ne serait-ce que parce que les parents ont alors plus de temps pour leurs enfants», raconte Francine Vanolst, inspectrice de l'Education nationale.



Des parents veulent que les devoirs soient obligatoires



Certains parents exigent toutefois des enseignants des devoirs «obligatoires» pour les vacances, comme moyen de pression, car c'est le seul moyen pour les obliger à travailler. Mais l'inspectrice insiste sur le fait que les devoirs le week-end et pendant les vacances ne peuvent être obligatoires. «Les parents qui remettent cela en cause, ont le droit de refuser les devoirs», explique Francine Vanolst.

Mais il existe aussi des parents dont les enfants sont surchargés et qui n'osent pas aborder le sujet par crainte qu'il n'y ait des répercussions. «La coopération entre les parents et l'école doit être telle que le retour d'informations à l'enseignant doit être possible sans que cela ait une répercussion négative sur l'enfant», répond l'inspectrice.

Attache-t-on aujourd'hui une plus grande importance aux devoirs que par le passé? Non, estime l'inspectrice, «mais le sujet est davantage thématisé parce que la société a changé». Claude Meisch est d'avis que «les journées sont beaucoup plus structurées. La fenêtre de temps disponible pour faire les devoirs est devenue plus restreinte. Du coup, la discussion est différente aujourd'hui».

Renforcer les inégalités des chances scolaires



Les devoirs peuvent renforcer les inégalités des chances scolaires et agrandir l'écart entre les familles plus instruites et moins instruites. C'est la raison pour laquelle Claude Meisch est d'avis que le processus d'apprentissage ne doit pas trop s'appuyer sur les devoirs.

Les devoirs ne devraient pas être un élément trop important de l'apprentissage, estime le ministre. «Et en aucun cas, les devoirs à la maison ne devraient avoir pour conséquence de négliger les activités de loisir qui sont tout aussi importantes pour le développement des enfants».