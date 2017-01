(ChB) - A l'occasion du 135e anniversaire de la société Hein, le grand-duc Guillaume a rendu une petite visite à l'entreprise familiale située à Strassen.

Nicolas Hein fonde sa société en 1882, partant de l'idée de base de construire des fours à pain performants pour les paysans. Les fours Hein connaissent rapidement un énorme succès auprès des boulangers et sont exportés dans les pays voisins.

Mais c'est surtout grâce à l'invention révolutionnaire et brevetée du premier four à chariot par Ferd Hein que les fours Hein connaissent un succès mondial dans les années 1950, faisant de la petite serrurerie artisanale une vraie entreprise de taille moyenne à réputation mondiale.

En effet, le four à chariot est à l'origine de la rationalisation de la cuisson et de nombreux dérivés, dont le four à chariot rotatif. Hein occupe aujourd'hui la position de leader dans les pays du Benelux. Voici une vidéo en français qui raconte l'histoire de l'entreprise et en explique le fonctionnement:





