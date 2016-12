Par Christelle Brucker

Après avoir été condamnée par le Conseil de l'Europe en mars 2015 pour son flou juridique sur la question des châtiments corporels infligés aux enfants, la France a fini par voter, jeudi 22 décembre, le projet de loi "Egalité et Citoyenneté" dont l'article 68 prévoit la fin de la fessée, de la gifle ou de tout autre type de violence éducative ordinaire.



Jusque-là, les tentatives de légiférer étaient restées vaines, les Français y voyant une intrusion dans la sphère privée, même si cela reste symbolique puisqu'aucune sanction n'est prévue.

Avec cette mesure, ce sont maintenant les mentalités qu'il faut faire basculer, et autant dire qu'il y a du pain sur la planche puisque 85% des parents français disent avoir recours à la fessée.

Un geste loin d'être anodin

"Une petite fessée n'a jamais fait de mal à personne", "moi-même j'ai reçu des gifles et je n'en suis pas mort" ou encore "il y a une différence entre maltraiter son enfant et lui mettre une fessée de temps en temps": voilà ce qu'on entend systématiquement sur le sujet.

Oui mais voilà, ce geste est loin d'être anodin. Selon de nombreuses études, non seulement la violence éducative n’a aucune vertu pédagogique mais au contraire, elle peut entraîner des comportements agressifs. Ce sont les conclusions d'une étude de 2010 de l'académie américaine de pédiatrie.

En 2012, l'académie américaine de pédopsychiatrie cette fois, indiquait que "même si les châtiments corporels peuvent modifier les comportements sur le court terme, ils sont inefficaces à long terme et favorise l'agressivité et la diminution de la réflexion intérieure de l'enfant sur le comportement approprié".

La fessée, "instrument de soumission par la peur"

Comme l'explique le pédopsychiatre français Daniel Marcelli dans une interview radiophonique ce vendredi, "la peur a longtemps été l'instrument éducatif principal, or aujourd'hui, on veut permettre l'épanouissement de l'enfant, et on ne s'épanouit pas par la peur."

Selon lui, la fessée est "l'expression d'un pouvoir, par la force, d'un plus fort sur un plus faible (...) une forme d'échec de l'autorité parentale, un moyen de soumission, non d'éducation."

Il ajoute que lorsqu'en tant qu'enfant, notre vulnérabilité a été méprisée, on a par la suite des envies de vengeance une fois devenu plus fort.

Interdite au Luxembourg depuis 2008

La France est le 52e pays du monde à interdire la violence éducative ordinaire, 37 ans après la Suède (1979), pionnière en la matière, 16 ans après l'Allemagne (2000) et 8 ans après le Luxembourg, dont la loi relative à l'aide à l'Enfance et à la Famille qui interdit toute forme de violence envers les enfants, a été votée en 2008.

Cette année, la Mongolie, le Paraguay et la Slovénie ont, comme la France, rejoint la liste des pays où la fessée est interdite.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.