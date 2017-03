(ChB) - Nouveau rendez-vous du printemps, la foire Springbreak s'est ouverte hier à Luxexpo (fraîchement rebaptisée The Box) et aura lieu désormais chaque année au mois de mars en lieu et place de l'ancienne Foire de printemps.



Jusqu'à dimanche, plus de 40 groupes et artistes live, 280 pop-up stores, une vingtaine de food trucks, restaurants et bars éphémères seront à la disposition du public.

Programme détaillé sur le site springbreak.lu