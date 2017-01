(VO) - Née le 23 janvier 1957 à Monaco, la princesse Caroline de Hanovre, fête ce lundi ses 60 ans.



Elle parle couramment l'anglais, l'italien et a étudié l'allemand et l'espagnol et aime les sports et pratique notamment l'équitation et le ski.

Très sensible à la détresse d'une certaine jeunesse, elle fonde en 1981 l'association "Jeune J'Ecoute", dont l'objectif est d'être à l'écoute des jeunes, quel que soit le problème qui les préoccupe, par l'intermédiaire du téléphone.



En avril 1993, S.A.S. la Princesse Caroline est nommée Présidente de l'AMADE Mondiale (Association Mondiale des Amis de l'Enfance), créée par la Princesse Grace en 1963, qui a pour objectif la protection de la vie et l'intégrité physique et morale des enfants.



S.A.S. la Princesse Caroline et son époux, Monsieur Stefano Casiraghi, ont eu trois enfants, deux garçons : Andrea, Albert, Pierre, né le 8 juin 1984 et Pierre, Rainier, Stefano, né le 5 septembre 1987, ainsi qu'une fille prénommée Charlotte, Marie, Pomeline, née le 3 août 1986.



En janvier 1999, Son Altesse épouse S.A.R. le Prince de Hanovre au Palais Princier de Monaco.

De cette union est née, le 20 juillet 1999, S.A.R. la Princesse Alexandra de Hanovre.

Le 2 décembre 2003, Monsieur Koïchiro Matsuura, Directeur Général de l'UNESCO, a nommé S.A.R. la Princesse de Hanovre Ambassadrice de Bonne Volonté en reconnaissance de son engagement personnel en faveur de la protection de l'enfance et de la famille et de sa contribution à la promotion des programmes de l'UNESCO pour l'éducation des jeunes filles et des femmes.

Le 10 novembre 2005, S.A.S. le Prince Albert II de Monaco remet les insignes de Commandeur du Mérite Culturel à S.A.R. la Princesse de Hanovre pour sa contribution au développement des Arts et de la Culture en Principauté, son implication active au sein de la Fondation Prince Pierre, des Ballets de Monte-Carlo, de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, de l'Opéra, du Printemps des Arts, entités culturelles monégasques qu'Elle préside.

Le 3 Juillet 2014, le Général d'Armée, Monsieur Jean-Louis Georgelin, Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, remet les insignes de Commandeur de l'Ordre du Mérite Agricole à S.A.R. la Princesse de Hanovre.

Le 20 mai 2014, Madame Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication a promu Son Altesse Royale au grade de Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, l'une des principales distinctions parmi les quatre ordres ministériels de la République française.









