Par Christelle Brucker

Alors que la journée des Femmes rime plutôt avec manifestations et conférences, voici quelques idées pour célébrer le féminisme et s'engager autrement!

Une playlist Spotify

Avec Feminist Friday, le numéro un de la musique en ligne célèbre à sa façon le mois de mars, déclaré Women's History Month aux Etats-Unis, et propose de découvrir une thématique différente toutes les 2 semaines, le vendredi.

En ce moment, ce sont les "Queens & Divas" qui sont à l'honneur avec 50 titres de Beyoncé, Diana Ross, Blondie, Janet Jackson, Rihanna, Erikah Badu, Fergie, Tina Turner ou encore Nicki Minaj et Ciara. Déjà 712.000 personnes se sont abonnées à cette playlist.

Parmi les tubes à l'écoute, on retrouve la chanson BO$$ des Fifth Harmony: le clip totalise 195 millions de vues sur YouTube. Le groupe de filles y évoque l'indépendance des femmes, plaide pour le respect, incite les femmes à avoir confiance en elles et cite Michelle Obama en exemple.

Une déco militante dès le berceau

Une tendance qui monte: décorer la chambre de son bébé aux couleurs du féminisme, avec ses icônes et de belles phrases inspirantes.

On voit par exemple ici la chambre de deux petites filles décorées de portraits de Michelle Obama, Malala, Ruth Bader Ginsburg et Maya Angelou, placés juste au-dessus du petit lit. De quoi faire de jolis rêves!

Ils sont réalisés par une artiste américaine féministe qui tient la boutique TheFilmArtist sur Etsy.

Un livre pour bébé qui casse les codes

C'est l'histoire d'un joli bébé tout rond qui aime danser, faire des bêtises, jouer aux voitures et à la poupée et qui a la possibilité de réaliser tous ses rêves.

Une bonne idée pour parler du féminisme dès le plus jeune âge. Textes et illustrations par Loryn Brantz, sortie prévue en avril 2017, en pré-commande sur Amazon.

Feminist Baby, Loryn Brantz, 2017

Des comptes Instagram à suivre

Non il n'y a pas que de la mode, des people et de la nourriture sur Instagram: il y a aussi du féminisme! Voici trois comptes qui font du bien.

Petit nouveau (lancé il y a cinq mois), le compte lesalondesdames a déjà dépassé les 100.000 followers avec ses images en noir et blanc qui retrace la vie des femmes qui ont changé l'Histoire et ses citations de stars plus inspirantes les unes que les autres.





Dans un autre style, Mic, le média préféré des millenials américains a ouvert un compte dédié à 100% au féminisme: baptisé theslaybymic, il se compose principalement d’extraits d’interview et de citations.

On y retrouve toutes les grandes personnalités qui s’expriment sur les droits des femmes et les discriminations dont elles peuvent faire l’objet. Comme récemment l'actrice Emma Watson dont la sincérité de l'engagement féministe a été remis en cause pour avoir posé seins nus dans Vanity Fair.



@emmawatson received criticism for posing topless in a Vanity Fair cover shoot — and she swiftly shut it down. We don't think Emma Watson needs to prove she's a feminist. After all, feminism is about empowering women to make their own decisions about their own bodies — and that's exactly what she did. Own it, girl. Une publication partagée par The Slay (@theslaybymic) le 6 Mars 2017 à 12h53 PST

Enfin, le compte thefemalenetwork veut booster la confiance des femmes en elles-mêmes, particulièrement dans le monde du travail et briser le fameux syndrome de l'imposteur. Citations en forme de mantras, dernières infos, tendances, il y a de tout, avec une touche de féminisme en plus!

Something to always remember! 🙌🏽 _______________________________________________ #quotes#MorningTruth#businesscircle#female#female#lifegoals#strongwomen#rolemodels#trending#dubai#mydubai#instamotivation#business#finance#successfulwomen#morale#entrepreneurs#thefemalenetwork#tfnloves#tfnquotes#womeninbusiness#instaquote#instadaily#instagood#instaloves _______________________________________________ thefemalenetwork.com Une publication partagée par The Female Network INC. (@thefemalenetwork) le 6 Mars 2017 à 22h31 PST

Une appli qui a de la répartie face au sexisme



On aimerait parfois avoir un peu d'aide face aux remarques sexistes: quelqu'un qui serait là, à notre oreille, pour nous souffler quoi répondre aux machos et enfin leur clouer le bec.

Ne restez plus sans voix face au sexisme

365Raiponce

C'est la promesse de l'appli 365Raiponce (uniquement sur iOS). Le principe est simple: les filles postent les remarques sexistes qu'on leur sert au quotidien et la communauté propose des "Raiponce". Oui, comme la princesse.

Les meilleures sont plébiscitées par la communauté. On peut ainsi facilement apprendre à "Raipondre" aux réflexions sexistes les plus répandues. La plateforme existe aussi sous forme de blog.

Exemple: une utilisatrice raconte qu'on lui a dit sur son lieu de travail "Nos archives ne sont pas rangées parce qu'on n'a pas de femme pour faire le ménage ici".

Parmi les "Raiponce" proposées: "Ah bon, vous n'avez pas de bras?" ou bien "Ni d'homme, apparemment..."