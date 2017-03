La musique pop est le genre de musique le plus écouté au Luxembourg: 1 résident sur 4 signale que la musique pop est celle qu’il écoute le plus souvent. L’intérêt pour la pop diminue clairement avec l’âge: seules 8% des personnes de plus de 65 ans en écoutent.

Par ailleurs, cette musique est plus populaire parmi les femmes (31% des femmes contre 21% des hommes).

Rock et classique sur la 2e marche

Le podium est complété par 2 genres de musique qui recueillent tous les deux 15% des voix: le rock et la musique classique.

Pour ces 2 genres on observe aussi des variations de résultats selon l’âge. Ainsi 23% des personnes entre 35-44 ans indiquent que le rock est le genre de musique qu’ils écoutent le plus souvent contre uniquement 3% des personnes de plus de 65 ans.

La musique classique par contre, est de loin le style de musique le plus écouté par les personnes de plus de 65 ans (43%), tandis que les personnes de moins de 55 ans favorisent clairement d’autres genres.

La house et la dance (9%) se classe en quatrième position devant le R&B (4%), le hip-hop/rap (4%) et le jazz (4%).

Malgré sa position moyenne dans notre classement, le hip-hop/rap se situe parmi les genres de musique les plus souvent écoutés par les jeunes (17% des 16-24 ans).

6% des répondants de l'échantillon représentatif de la population luxembourgeoise ont indiqué d’autres genres que ceux proposés par le TNS-Ilres.