A l'occasion de son concert à la Rockhal samedi soir, Sting et sa femme Trudie Styler ont fait une halte samedi après-midi à Luxembourg pour une dégustation de vins du domaine qu'ils possèdent en Toscane.



C'est dans une vinothèque de Belair que le rendez-vous était donné. D'abord à 14 heures, puis finalement à 15 heures en raison d'un problème de trafic aérien qui a contraint le jet privé à décoller plus tard de Genève. Devant la vitrine de In Vino Gildas, des femmes discutent et patientent. Car seules des femmes ont été conviées.

"Au fur et à mesure que j'établissais ma liste d'invités parmi mes meilleurs clients, leur nombre s'allongeait, j'arrivais à plus de 50 personnes et ça devenait compliqué. Pour trancher, j'ai donc décidé de n'inviter que leurs épouses", explique Gildas Royer, le maître des lieux. "Puis je trouve que les femmes sont plus spontanées dans la dégustation. Souvent, les hommes veulent montrer qu'ils savent déjà tout, alors que les femmes sont plus dans l'intuition. D'ailleurs le palais féminin est plus développé que celui des hommes." Soit.

Clientes et journalistes attendent en dégustant un verre de rosé du domaine Il Palagio, propriété de Sting (Gordon Sumner à la ville) et Trudie Styler, son épouse. Le domaine est en Toscane et produit six vins cultivés en biodynamie: un rosé, un blanc et quatre rouges. Ils portent chacun le nom d'une chanson de l'artiste, sauf le rosé. Nous y reviendrons.

Le couple est arrivé vers 15h30, sous les applaudissements de la vingtaine d'invitées. Ils ont pris place derrière la grande table de dégustation et ont pris la peine de remercier chaleureusement l'assistance. "Merci d'être ici avec nous pour partager ce moment", a dit Trudie dans un français parfait. La dégustation a débuté dans une ambiance très conviviale, en toute simplicité. "Ce rosé, Beppe, est mon préféré. D'ailleurs j'en bois même au petit-déjeuner. C'est d'ailleurs l'heure du petit-déjeuner pour moi, à votre santé!" a lancé Sting en souriant. "Son nom, Beppe, est celui d'un homme qui a travaillé 59 ans au domaine. Nous avons souhaité lui rendre hommage. Mais s'il vous plaît, ne le crachez pas, ce serait du gâchis!" Personne n'a donc osé employer les récipients prévus à cet effet pour les dégustations de vins.



"Pourquoi avons-nous acheté ce domaine en Toscane? Parce que ma femme m'a dit de le faire! On est ensemble depuis 35 ans et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais elle est fille de fermier, elle pourra vous expliquer cela mieux que moi." Lorsque le couple découvre Il Palagio en 1999, la belle affaire familiale vieille de 150 ans tombe en décrépitude. C'est là qu'ils se décident à l'acquérir. Ils avaient déjà fait de leur maison en Grande-Bretagne une ferme d'agriculture bio, où ils ont élevé leurs quatre enfants.

Après ce rosé frais et craquant c'est un vin blanc de 2016 (vermentino, sauvignon et trebbiano) qui est servi: frais et minéral. Son nom? "Message in a bottle". "Est-ce que ces vins vous plaisent?" a demandé Sting. Il aurait été surprenant d'entendre une réponse négative. "Le vin est un ancien sacrement, c'est une culture si ancienne", a souligné Trudie. "C'est une communion et nous sommes heureux d'en faire partie. Merci d'être là avec nous pour partager ce moment."

"J'aime le vin mais ma vie c'est la musique", a précisé Sting, s'estimant simple amateur de vin. "Je ne sais pas parler des arômes d'un vin."

Le premier vin rouge, "Message in a bottle" 2015 est un vin facile à boire, assez passe-partout. "When we dance" 2015 est un sangiovese assez tannique qui accompagne très bien des grillades ou des plats légèrement épicés par exemple. "Casino Delle Vie 2014" est plus élégant, exprime davantage le fruit, a une attaque franche en bouche. On l'appréciera sur un bon plat de pâtes à l'italienne. Le "Sister Moon 2012", star du domaine, est un vin élégant et rond, aux tanins fondus, avec des arômes de cuir et de tabac.



Sting et Trudie vivent aujourd'hui à New York. Sting est actuellement en tournée européenne. Son épouse et lui présentent leurs vins à chaque escale.



