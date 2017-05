Depuis mercredi soir et jusqu’au 8 mai, le Grand Palais à Paris, prête son cadre majestueux à la 3e édition du salon international «Révélations», rendez-vous incontournable des passionnés de l’artisanat, de l’art et de la création.

Pour la première fois, le Grand-Duché y est également à l’honneur, et ce grâce à la présence de neuf artistes qui s’étaient particulièrement distingués lors de l’exposition «De Mains de Maîtres» en décembre dernier à Luxembourg.

Le vernissage de l’exposition a été rehaussé par la présence du Grand-Duc héritier et de la Grande-Duchesse héritière, accompagnés du secrétaire d’Etat à la Culture, Guy Arendt.

Dès l’ouverture des portes, une foule compacte est partie à la découverte des oeuvres réalisées par plus de 400 créateurs venant des quatre coins du monde.

Avec plus de 45.000 visiteurs privés et professionnels attendus cette année, «Révélations» est une occasion unique pour se faire connaître du grand public et être en contact direct avec d’éventuels clients.

Bénéficiant d’une place de choix dans l’allée centrale du Grand Palais, le stand luxembourgeois a attiré de nombreux regards, pour le plus grand plaisir des artistes, bien sûr, mais aussi du prince Guillaume et de la princesse Stéphanie qui étaient à l’origine de l’exposition «De Mains de Maîtres».



"L'artisanat, un secteur clé pour notre pays"

Le couple a passé de longs moments auprès des exposants: Feyrouz Ashoura (styliste), Tom Flick (sculpteur sur pierre), Anne Claude Jeitz et Alain Calliste (verriers), Tine Krumhorn (créatrice de mobilier en carton), Carine Mertes (créatrice feutrière), Pascale Seil (souffleuse de verre), Wouter van der Vlugt (sculpteur), et Ellen van der Woude (céramiste).

La présence luxembourgeoise est organisée en coopération avec la Chambre des métiers et le commissaire de l’exposition «De Mains de Maîtres», Jean-Marc Dimanche.«Grâce à vous, de nouvelles facettes de notre pays sont mises en lumière à l’échelle internationale. Le salon Révélations est le prolongement parfait de l’exposition que nous avons organisée chez nous», ont-ils notamment souligné, non sans rappeler l’importance que le secteur de l’artisanat - dans son ensemble- revêt dans l’économie du Luxembourg.

«C’est un secteur clé pour notre pays. Nous devons le développer et sans cesse le promouvoir, surtout parmi les jeunes», a déclaré le prince Guillaume lors d’interviews à la presse internationale.

Demain soir, les projecteurs seront une nouvelle fois dirigés sur le Grand-Duché, avec une soirée luxembourgeoise organisée au balcon d’honneur du Grand Palais en présence du couple, du Premier ministre et ministre de la Culture, Xavier Bettel, et de la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener.