Par Sophie Wiessler

Et si on invitait les touristes à découvrir les massifs wallons situés à deux pas de chez eux? L'idée a été étudiée par l'Université catholique de Louvain en 2008 et reprise, 9 ans plus tard par Idélux Projets publics et le gouvernement wallon.

L'objectif: la création prochaine de complexes touristiques au cœur même de quatre massifs forestiers de la région.

«En 2008, le gouvernement de l'époque cherchait un moyen de mettre en valeur les massifs forestiers de Wallonie: ils ont confié une étude sur ce sujet à l'UCL qui a imaginé plusieurs gros équipements attractifs pour ces massifs. Neuf ans plus tard, nous voulons enfin matérialiser ces idées», explique Florian Demblon, chef de projet.

Quatre massifs mis à l'honneur

Les massifs de Chimay, Anlier, Semois et St Hubert ont ainsi été sélectionnés pour accueillir de nouvelles structures favorisant le "slow tourisme". «On veut que les gens viennent ici comme ils iraient aux sports d'hiver. Sauf que là, c'est des "sports de forêt"!», détaille en riant le jeune chef de projet.

L'idée est simple: offrir des structures accueillantes et innovantes pour permettre aux touristes de se ressourcer, tout en respectant le cadre naturel de la forêt.

«Ces infrastructures seront dédiées à la famille. Il faut un minimum de confort, même si l'idée ici est de cohabiter avec la forêt.»

Un «bar perché» et une base de loisirs aqua-ludique

Parmi les nombreuses infrastructures proposées par l'UCL, deux ont retenu l'attention de Idelux Projets publics pour le massif d'Anlier:

Le bar perché, pour la commune de Habay une base de loisirs aqua-ludique, dans la vallée de Neufchâteau

«Prendre le temps de profiter, se mettre en mode recharge, admirer le paysage»... voilà le concept même de ce "slow tourisme" mis à l'honneur dans ces massifs.

Idelux Projets publics

«Actuellement, c'est le massif où le travail va le plus vite. Si tout va bien, cette structure sera mise en place courant 2017-2018. Pour l'instant toutes les idées sont là, ils nous manquent l'architecte pour finaliser», explique Florian Demblon.

En quoi consiste clairement cette idée de «bar perché»? Une structure de 150m2 sera construite dans les arbres pour permettre aux touristes qui le souhaitent de déguster des produits du terroir.

«Ce ne sera pas un bar pour faire la fête, mais vraiment un espace familial. Nous mettrons en avant des produits purement locaux comme la bière, les jus etc. et nous ajouterons à tout cela un aspect plus ludique et original avec notamment des filets suspendus, de l'accrobranche...», détaille le chef de projet.

Pour Idelux, la forêt d'Anlier est le site idéal pour ce genre de construction: «on se croirait au Québec», glisse Florian Demblon.

Le deuxième projet, la base de loisirs aqua-ludique existe déjà, en quelque sorte. «Nous allons re-dynamiser la base qui existe déjà et qui est à l'abandon. Nous proposerons une plaine de jeux aqua-ludiques sur la thématique de la forêt. L'idée, c'est que cette base reste ouverte toute l'année».

La Wallonie, première destination touristique de Belgique

Mais pour l'instant, tout est encore à faire. A terme, ces infrastructures formeront un même ensemble, qui proposera donc aux touristes de multiples activités dans les massifs wallons.

«Nous attirons les gens avec ces concepts novateurs, innovants et l'idée c'est "oui venez voir le bar perché mais regardez, il y a aussi plein d'autres choses à faire en fait"», explique Florian Demblon.

Ce développement touristique à venir résulte d'une forte demande de la part des touristes, selon le chef de projet d'Idelux: la Wallonie serait en effet la première destination touristique de Belgique, mais aussi la province la «plus verte», permettant ce genre de "slow tourisme".

Reste donc à être patient: il faudra attendre la fin de l'année, et 2018 pour que ces concepts voient le jour au pays wallon.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.