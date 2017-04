(AFP) - La maison Chopard s'est associée à l'interprète de "Needed Me" pour la conception de pièces de joaillerie, dont une partie sera dévoilée à l'occasion du Festival de Cannes, révèle Women's Wear Daily, ce vendredi 7 avril.

Confirmée sur les réseaux sociaux par la marque de luxe suisse, cette collaboration baptisée "Rihanna Loves Chopard" fait déjà sensation sur le web auprès des millions de fans de la chanteuse. Non seulement Rihanna incarne ces collections pour le joaillier, mais elle les a également cocréées en association avec Caroline Scheufele, co-présidente et directrice artistique de Chopard.

Deux collections sont d'ores et déjà au programme. La première, qui sera présentée durant le Festival de Cannes (17-28 mai 2017), comprend plusieurs pièces de haute joaillerie puisant leur inspiration dans les racines de la chanteuse originaire de la Barbade, avec un accent porté sur le carnaval.

La seconde sera une capsule de neuf pièces de joaillerie, proposée en édition limitée. Plus classique, cette collection sera mise en vente dans les boutiques de la maison Chopard dès juin prochain. Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de pré-commander des pièces en boutiques et en ligne sur www.chopard.com.

La star internationale, qui a déjà fait ses preuves dans l'univers de la mode avec ses collections et défilés Fenty x Puma, met donc un pied dans un univers encore plus prestigieux. A quand sa propre ligne de bijoux ?

