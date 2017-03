(AFP) - A l'occasion de la quatrième édition du printemps de l'Optimisme, un sondage dévoile les personnalités incarnant au mieux l'optimisme pour les Français, avec à leur tête l'acteur Omar Sy. Cet événement, organisé par l'association du même nom du 17 au 18 mars à Paris, vise à encourager le positivisme dans vie privée comme professionnelle.

L'interprète du rôle phare du film "Intouchables" est l'acteur plébiscité par les sondés avec 46%, devant Dany Boon qui récolte 20%. Mimi Mathy prend la troisième position avec 12%. Jean Dujardin et Gad Elmaleh ferment la marche avec respectivement 10% et 6%.

Pour ce qui est des sportifs, Teddy Riner occupe la première marche du podium, en étant nommé par 36% des personnes interrogées, devant Armel Le Cléac'h (18%) et Antoine Griezmann (18%).

Côté littérature, c'est Jean d'Ormesson qui remporte la palme avec 31%. On trouve dans le classement deux grands champions des ventes de livres avec Guillaume Musso (19%) et Marc Levy (18%).

Sur petit écran, Jean-Luc Reichmann raffle la mise. Pour 29% des Français, il est l'animateur qui incarne le mieux l'optimisme. Derrière lui, Nagui (24%), et Yann Barthès.

Enfin, en musique, l'heureux élu n'est autre que Matt Pokora, qui coiffe Amir (21%) et ZAZ (21%) avec 27% de plébiscite.

Le comédien qui incarne le mieux l'optimisme :

Omar Sy : 46%

Dany Boon : 20%

Mimi Mathy : 12%

Jean Dujardin : 10%

Gad Elmaleh : 6%

Le sportif qui incarne le mieux l'optimisme:

Teddy Riner : 36%

Armel Le Cléac'h : 18%

Antoine Griezmann : 18%

Martin Fourcade : 14%

Nikola Karabatic : 7%

L'écrivain qui incarne le mieux l'optimisme:

Jean d'Ormesson : 31%

Guillaume Musso : 19%

Marc Levy : 18%

Alexandre Jardin : 13%

Daniel Pennac : 9%

L'animateur qui incarne le mieux l'optimisme:

Jean-Luc Reichmann : 29%

Nagui : 24%

Yann Barthès : 17%

Jean-Pierre Pernaut : 14%

Cyril Hanouna : 9%

Le chanteur qui incarne le mieux l'optimisme:

Matt Pokora : 27%

Amir : 21%

ZAZ : 21%

Vianney : 12%

Renaud : 10%

Méthodologie : 1.043 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.



L'échantillon a été interrogé les 25 et 26 février par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

