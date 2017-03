(AFP) - Emilia Clarke est devenue la dernière star de la campagne du parfum Dolce & Gabbana "The One" la semaine dernière. Elle rejoint une liste croissante de stars ayant signé des contrats avec des marques de cosmétiques depuis le début de l'année. Voici un récapitulatif des ambassadrices beauté les plus en vogue en 2017.

Emilia Clarke

AFP

En début de mois, le poids lourd de la mode Dolce & Gabbana a décidé de faire de la star de "Game of Thrones" le nouveau visage de son parfum "The One". La campagne ne sera pas dévoilée avant septembre, mais l'actrice a récemment publié sur Instagram quelques scènes volées du tournage, sur un thème apparemment napolitain.

Nicole Kidman

AFP

Neutrogena a marqué de sérieux points en révélant avoir enrôlé en février la superstar d'Hollywood Nicole Kidman en tant qu'ambassadrice de la marque dans le monde. Depuis, l'actrice a utilisé son rôle pour faire la promotion de la crème régénératrice Rapid Wrinkle Repair de la marque, et pour sensibiliser le public à l'importance de la protection solaire.

Maria Borges

AFP

Le top-model du moment, Maria Borges, a été recruté par L'Oréal Paris en février pour la campagne de sa gamme de rouge à lèvres Matte Obsession. La beauté angolaise s'est fait un nom en apparaissant au défilé Victoria's Secret avec sa chevelure naturelle.

Gwen Stefani

En tout début d'année, la marque de cosmétiques Revlon a ouvert le bal en annonçant que la superstar Gwen Stefani deviendrait son ambassadrice mondiale. La chanteuse, connue pour sa passion pour le rouge à lèvres écarlate, figurera dans les campagnes en ligne et sur les lieux de vente.

Sara Sampaio

AFP

Enfin, cette année a également vu Sara Sampaio, l'un des anges de Victoria's Secret, nommée nouvelle ambassadrice beauté pour la marque de produits pour cheveux Moroccanoil, notamment dans une campagne sophistiquée intitulée "Beauty From Every Angle".

