(ChB) - Le gouvernement annonce qu'une mise à jour sera effectuée le 6 février afin de simplifier l'accès et la signature électronique de documents sur les services en ligne de l'État, dont myGuichet, le Registre de commerce et des sociétés et la Centrale des bilans.

Cette mise à jour permettra de ne plus utiliser Java, donc tous les navigateurs web seront désormais compatibles pour effectuer une opération sur les différents services.

Les écrans de connexion et de signature ont également évolué afin d'offrir une interface plus agréable et compatible

Si vous utilisez un Token Luxtrust, aucune opération n'est nécessaire.

Les utilisateurs de Smartcard et Sticks Luxtrust ainsi que les personnes utilisant leur carte d'identité électronique luxembourgeoise (eID) peuvent, afin de préparer à ce changement, télécharger la nouvelle version du middleware Luxtrust.

Cette version sera nécessaire pour accéder aux services en ligne de l'État à partir du 6 février, et elle est également compatible avec les services actuels.

Le nouveau middleware nécessite d'autoriser l'ouverture de pop-up lors de la connexion, et lors de la signature électronique. Il vous suffira donc de les autoriser lorsque votre navigateur vous y invitera.

Si vous rencontrez des difficultés concernant la mise à jour du middleware, l'autorisation des fenêtres pop-up ou pour tout autre problème technique, contactez le helpdesk du lundi au vendredi de 8 à 18 heures par téléphone au (+352) 247-82000, par formulaire de contact ou au guichet (du lundi au vendredi de 8 à 18 heures).