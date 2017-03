Elle travaille sans relâche à développer une peau électronique aux multiples applications notamment pour la santé. La talentueuse chimiste américano-chinoise Zhenan Bao a reçu jeudi soir à Paris un prix "pour les femmes et la science".

"J'espère que cette récompense va encourager des jeunes filles à se tourner vers les carrières scientifiques. Elles peuvent voir que nous sommes juste des femmes normales", déclare à l'AFP cette chercheuse de 46 ans qui est l'une des cinq lauréates du prix L'Oréal-Unesco.

En 2015, Zhenan Bao a été distinguée par la revue Nature comme l'un des dix scientifiques de l'année.

En quoi est-elle "normale"? "Je suis timide. J'ai trouvé ma voie peu à peu", dit cette mère de deux enfants.

Professeur à l'Université de Stanford (Californie), Zhenan Bao a inventé une peau électronique en polymère qui pourrait notamment aider les porteurs de prothèses à retrouver le sens du toucher.

Très fine et souple, la peau synthétique intègre un circuit électrique et un capteur de pression. A chaque pression exercée, elle génère un signal électrique qui stimule avec succès le cerveau.

Zhenan Bao est née le 20 novembre 1970 à Nankin, dans le sud de la Chine. Son père, professeur de physique à l'université, ramène à la maison des puces électroniques dont les couleurs fascinent la fillette. Elle aime aller dans le laboratoire de sa mère chimiste, elle aussi professeur à l'université.

Après les événements de la place Tiananmen à Pékin en 1989, la situation en Chine est "devenue très incertaine", raconte-t-elle. En 1990, la famille décide d'envoyer Zhenan Bao et sa sœur aux États-Unis. "Cela nous semblait être un chemin plus clair" à l'époque.

Étirable et biodégradable



La jeune fille étudie à Chicago et obtient un doctorat en chimie organique. Déjà elle se passionne pour les polymères. Elle rejoint ensuite les prestigieux Laboratoires Bell pour lesquels elle travaille pendant huit ans.

Puis en 2004, elle rallie l'université de Stanford, dans la Silicon Valley. C'est là qu'avec son équipe, elle commence à développer cette peau électronique.

Zhenan Bao a déjà cosigné quelque 400 publications scientifiques, reçu plus de 40 prix et distinctions et obtenu plus de 60 brevets.

La scientifique "aime la recherche fondamentale" mais elle apprécie aussi que ses travaux puissent déboucher sur des applications concrètes.

Elle a donc créé deux start-up. La première commercialise des plastiques transparents conducteurs pour les écrans tactiles de téléphones portables. Utilisant des nanomatériaux, ils sont destinés aux écrans flexibles des portables nouvelle génération.

La seconde, toute récente, développe des capteurs très fins sensibles aux pressions. Ils sont destinés aux dispositifs de surveillance de la pression sanguine.

Mais la chercheuse voit plus loin. "Actuellement l'électronique utilise encore des matériaux rigides et plutôt volumineux. Nous voulons que les matériaux électroniques du futur soient doux, étirables et biodégradables comme la peau humaine."

"Ils permettront de porter ou d'implanter dans notre corps des dispositifs qui pourront surveiller notre condition physique (glycémie, pression cérébrale etc.), dit-elle. "Ils feront partie de nous mais nous n'y ferons pas attention."

"Les premières expérimentations sont prometteuses. Mais il faut abattre encore beaucoup de travail".

Zhenan Bao pense que ses recherches pourront aider à "mener une vie plus saine et plus intéressante dans la mesure où nous comprendrons mieux notre corps".

Un exemple: "Mes parents, qui vivent en Chine, deviennent vieux. J'aimerais vraiment qu'ils disposent de ce type de dispositifs connectés. Je pourrais surveiller à distance leur état de santé notamment sur le plan cardiaque." "Je pourrais dire à mon père +tu ne devrais pas trop marcher aujourd'hui+; ou au contraire +tu peux bouger davantage+". Et je me sentirais beaucoup plus près de ma famille..."

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.