Par Maurice Fick



Alors qu'un pic de pollution «exceptionnel par son ampleur géographique» touche plusieurs grandes villes en Europe, le Luxembourg n'est pas épargné. Chef de la Division de la Santé au travail et de l'Environnement, le Dr Robert Goerens nous explique qui sont ces fameuses «particules fines» et les dégâts qu'elles peuvent entraîner dans notre organisme. Interview:



Qui sont ces «particules fines» qui polluent l'air?



«Ce sont des particules de poussières dont les origines peuvent être très différentes. Cela dépend où l'on se trouve. Si on se trouve dans une entreprise il peut y avoir des particules de plomb, de cobalt ou autres métaux lourds. Si on se trouve dans une boulangerie, c'est la poussière de farine qui intéresse les gens qui y travaillent. Si on travaille dans un garage ou si on vit dans une rue avec beaucoup de trafic, ce sont les particules fines diesel qui nous intéressent. Les particules fines sont un terme général qui englobe beaucoup de particules de nature chimique ou physique très différentes avec des conséquences très différentes.»

Photo: Maurice Fick

Il y a des particules plus fines que d'autres...



«Il y a des particules qui vont jusque dans les alvéoles et qui risquent d'aller dans le sang parce qu'elles sont très fines. Tandis que d'autres vont rester coincer dans l'arbre bronchique. Ça dépend de la taille et du poids moléculaire de la particule.

En général, les particules supérieures à 10 μm (micromètres) ne vont pas dans les alvéoles. Les particules inférieures à 2,5 μm vont pratiquement toutes dans les alvéoles. Et pour celles qui ont entre 2,5 μm et 5 μm, la moitié va dans les alvéoles et l'autre moitié va rester coincée dans les bronches. Les désordres causées par les particules dépendent de leur taille et par conséquent de l'endroit qu'elles vont atteindre dans le corps.

Soit on développe une infection de l'appareil respiratoire. Soit d'autres de nos organes peuvent développer des maladies à partir du moment où ces particules vont dans le sang. Elles se fixent alors dans des organes dits cibles. Si le plomb par exemple se fixe sur des particules très fines, celles-ci peuvent aller dans le sang et se déposer dans des organes cibles qui sont le cerveau, le tube digestif et l'os. Mais le plomb -quand les particules sont plus grossières- peut aussi rester dans l'arbre bronchique et ça peut créer une surcharge des bronches, on parle d'une pneumoconiose».



Photo: AFP

Quels dégâts à long terme peuvent-elles provoquer?

«A long terme, certaines particules fines peuvent entraîner un cancer. Les dégâts à long terme de l'appareil broncho-pulmonaire sont de différents ordres: classiquement on peut développer une bronchite chronique, comme si on fumait. Elle est souvent obstructive parce que les poussières vont limiter un peu les bronches. Ça peut aussi créer une surcharge pulmonaire: c'est la pneumoconiose. Tandis que toutes les autres maladies bronchiques comme l'asthme à la farine se développe sur un plus court terme. Il faut entre cinq, dix ans, je dirais».

Leur concentration dans l'air varie-t-elle en hiver?

«Vu les conditions climatiques, c'est naturellement l'environnement de l'air extérieur qui est mis en cause. On entend parler des particules issues du trafic routier, notamment des particules diesel ou des particules libérées lors du freinage ou par les pneus. Ces émissions ne varient pas en fonction des saisons mais le climat influe sur la persistance de ces particules dans l'air. Et puis en hiver, les gens chauffent plus. Et donc il y a plus de particules fines qui s'échappent des milliers de cheminées des maisons privées. Il y a peut-être des gens qui prennent aussi un peu plus souvent la voiture.



L'hiver est plus surchargé en particules fines. En hiver, quand l'air ne bouge plus, parce qu'il n'y a pas de vent, l'air reste sur place à certains endroits et crée le smog. Les grandes villes en Europe sont concernées par ce phénomène mais sûrement moins que dans les mégapoles asiatiques où l'air devient plus difficilement respirable».



Lorsqu'on travaille aux urgences en hiver on se rend compte qu'il y a plus de jeunes enfants qui viennent avec des crises d'asthme et il y a plus de personnes âgées qui vont développer une insuffisance respiratoire. Il y a aussi apparemment une relation avec les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la pollution de l'air. Pour l'OMS la pollution de l'air est un grand facteur de mortalité».



Le Dr Robert Goerens: «Certains métaux lourds sont cancérigènes.Tout comme les particules diesel qui proviennent des gaz d'échappement qui sont classées cancérigènes en classe 1 par l'OMS.»

Photo: Guy Jallay

Concrètement au Luxembourg doit-on avoir une crainte?

«Non. On n'est pas dans la même situation que les grandes mégapoles asiatiques ou africaines parce que les normes en matière de pollution sont certainement plus élevées que dans d'autres endroits du monde, c'est la réalité.



Il n'y a plus guère d'entreprises dont on voit la poussière s'échapper par la cheminée. C'est rare. Ça existait dans les années 1970. Je me rappelle de matins où l'on voyait la poussière sur les voitures stationnées à Esch-sur-Alzette. Ça c'est fini. Par rapport à d'autres endroits du monde, on a de la chance ici.»

Quelles particules fines sont particulièrement toxiques?



«Les métaux lourds sont tout en haut de la liste. Ils sont réputés pour être neurotoxiques, c'est-à-dire faire des dégâts sur l'appareil du système nerveux central. Il y a aussi des métaux lourds qui sont cancérigènes. Tout comme les particules diesel qui proviennent des gaz d'échappement qui sont classées cancérigènes en classe 1 par l'OMS.»



Substance cancérigène ou non? Classe 1 : elle englobe environ 80 substances qui sont assurément cancérigènes pour l'Homme comme la fumée de tabac, le benzène, l'amiante ou la poussière de chêne

: elle englobe environ 80 substances qui sont assurément cancérigènes pour l'Homme comme la fumée de tabac, le benzène, l'amiante ou la poussière de chêne Classe 2 : englobe les substances cancérigènes pour l'animal et probablement cancérigène pour l'Homme.

: englobe les substances cancérigènes pour l'animal et probablement cancérigène pour l'Homme. Classe 3 : indique que l'on ne sait rien du potentiel cancérigène de la substance pour l'Homme et que les tests menés ne sont pas concluants pour l'animal.

: indique que l'on ne sait rien du potentiel cancérigène de la substance pour l'Homme et que les tests menés ne sont pas concluants pour l'animal. Classe 4 : elle exclut l'aspect cancérigène. Y figure le plomb. On peut mourir du plomb mais pas d'un cancer du plomb.

Avons-nous tous la même sensibilité face à ces polluants atmosphériques?



«Non. Chacun à une sensibilité propre et individuelle qui dépend de l'âge, de son mode de vie, de son exposition globale (au travail, à la qualité de l'air à la maison, voire durant les loisirs), etc. Et puis génétiquement, il y a des gens qui peuvent mieux se débarrasser des particules que d'autres pour détoxifier des particules qui se trouvent dans notre corps. On n'est pas tous similaires.



Pas mal de gens ont une bronchite chronique soit à cause du tabagisme ou une autre pollution ou dont l'origine est inconnue. Ils sont diminués. Quand on a une bronchite chronique, le mucus dans les bronches est beaucoup plus épais et les particules fines qui se sont déposées ne s'échappent pas facilement vers le haut. La capacité ventilatoire est diminuée et on a moins de défense quand les polluants arrivent.»

Le ministère de la Santé mesure-t-il l'impact sanitaire des particules fines au Luxembourg?



«Le mesurage des particules fines à l'extérieur est la compétence du ministère de l'Environnement qui dispose de stations pour mesurer les taux en continu. Mais ces mesurages se limitent à déterminer la concentration totale en particules fines (PM10 ou PM2,5) sans en analyser l'identité chimique. De notre côté nous intervenons parfois pour interpréter les résultats. Notamment lorsqu'il y a des pollens dans l'air, ce sont aussi des particules fines. Nous donnons alors des messages de protection spécifiques. Généralement ces messages sont plutôt liés au froid ou à la chaleur extrêmes.

En ce qui concerne l'impact sanitaire, il est difficile de le mesurer étant donné la nature chimique très diversifiée. Supposer une équivalence en terme de toxicité entre des particules de farine et des particules de diesel rend l'évaluation de l'impact sanitaire difficile, voire impossible. Il puis il faudrait une très grande population. Les études qui ont permis de conclure à un effet des particules fines sur les AVC par exemple, ont été réalisées à Boston» (ville de 650.000 habitants, ndlr).