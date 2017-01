Attractions dédiées, rencontres avec les personnages: que les fans se préparent, en 2017, le parc Disneyland Paris fête ses 25 ans et a prévu de mettre le paquet sur la saga Star Wars! Voici les dates à ne pas manquer.



"La Saison de la Force" ouvre le 14 janvier

Pour mettre en appétit les fans de "La Guerre des étoiles", Disneyland Paris organisera du 14 janvier au 26 mars "la Saison de la Force". Dark Vador, les Stormtroopers et autres personnages emblématiques de la saga apparaîtront dans le parc et se prêteront au jeu des photos des visiteurs. Chaque soir, un nouveau spectacle de son et lumière immergera ces derniers dans une ambiance spatiale et épique.

Le "Star Tours" renaît de ses cendres

Le 26 mars: c'est la grande date de l'année. Disneyland Paris débutera officiellement les festivités pour ses 25 ans. A cette occasion, l'attraction historique "Star Tours", qui avait fermé, renaîtra de ses cendres sous le nom "Star Tours : l'aventure continue".

Les visiteurs s'installeront dans un Starspeeder 1000 et embarqueront pour une expérience en trois dimensions pour vivre une mission, parmi les 70 combinaisons imaginées.

Les environs du manège attireront les curieux avec un nouvel espace, où seront orchestrées des rencontres avec Dark Vador en personne. L'univers de "Star Wars" sera complété au printemps avec l'adaptation de "Space Mountain" au monde de la guerre des étoiles.