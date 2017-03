(AFP) - Un petit rhinocéros blanc, baptisé Timbo, est né au zoo d'Amnéville (Moselle), a indiqué mardi le parc, «particulièrement fier d'annoncer la naissance de son troisième bébé».

Le petit rhinocéros, qui pèse déjà 60 kilos, est venu au monde le 7 mars, après plus d'un an de gestation, précise le zoo dans un communiqué. «Adulte, il devrait atteindre le poids de son papa, c'est-à-dire un peu plus de deux tonnes». Deux autres rhinocéros sont nés à Amnéville en décembre 2015 et en mai 2016.

Timbo appartient à la sous-espèce des rhinocéros blanc du Sud, «extrêmement menacée», a précisé Hervé Santerre, directeur zoologique à Amnéville, à l'AFP. «De 30.000 en 2012, il ne reste en habitat naturel que 20.000 rhinocéros de cette espèce aujourd'hui».

La date de naissance de Timbo coïncide tristement avec celle de la mort de «Vince», un rhinocéros du zoo de Thoiry (Yvelines) abattu par trois balles tirées dans la tête et dont la corne principale a été sciée.

Le communiqué du zoo fait d'ailleurs allusion à ce «tragique exemple» de la «situation alarmante» des rhinocéros, dont les cornes auxquelles sont prêtées des propriétés médicinales infondées, font l'objet d'un vaste commerce illégal. A Amnéville le service de caméras de surveillance a été doublé.