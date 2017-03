(SW) - Ils s'appellent Tø, Glär et Mår, sont frères et sœurs et forment le groupe suédois Blond and blond and blond, qui reprend chaque semaine des chansons françaises... à leur manière.



Cette fois-ci, c'est "Sapés comme jamais", du rappeur Maître Gims, qui a été repris, mais version Pénélope Gate.

Il semble en effet que les différends judiciaires du candidat François Fillon fassent parler jusque dans les contrées nordiques.

"Haut les mains, haut les mains, dans le sac façon Cahuzac" ou encore "Haut les mains, peau d'lapin, Penelope en maillot de bain", sont autant de répliques drôles qui accompagnent le refrain "sapés comme jamais" qui devient pour l'occasion "ça pue comme jamais".



On vous laisse découvrir ce morceau, qui commence à faire le buzz sur les réseaux sociaux.





