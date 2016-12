Par Anne Fourney



À l'approche de la toute fin d'année, c'est l'éternelle question qui revient: «Tu fais quoi le 31?» D'année en année, une galerie de portraits orne les parois de ma mémoire: le réfractaire («Nouvel An c'est nul»), l'opportuniste, le boulet, le radin…



«Tu fais quoi le 31?»

J'ai (évidemment) posé la question à mon entourage. Je constate que les réponses sont les mêmes chaque année: on invite, on va chez des amis, on va au théâtre, on reste à la maison avec les enfants. Puis il y a les éternels réfractaires, qui veulent en faire une soirée comme une autre. Pas de bol, c'est impossible! Vous êtes obligés de prendre parti ce soir là.

Le rebelle du Nouvel An.

D'ailleurs, je suis sûre que vous prenez un malin plaisir à aller contre le mouvement. Vous considérez les fêtards du Nouvel An comme de jeunes chiots, des imbéciles ou des beaufs. Mais franchement, que faut-il pour vous amuser? Si même pour Nouvel An, vous n'êtes pas fichus de faire un peu les foufous? Vous faites figure d'anti (anti tout), de rabat-joie, de contradicteur de la bonne humeur.



Quant à ceux qui fêtent le 31, il y a trois possibilités: aller à une soirée organisée (restaurant, boîte de nuit...), aller chez des amis ou inviter chez soi.



Chez vous



C'est décidé: vous invitez. Vous aurez à faire à trois profils: les opportunistes, les boulets, les habitués.



Les opportunistes: «Oui peut-être, je te dirai ça, j'sais pas encore.» Sympa la réponse des copains: en fait ils sont à la recherche de la meilleure opportunité. En clair, ils ont peur de s'ennuyer chez vous. Pas pratique pour l'organisation. Merci les copains!



Les boulets: ils acceptent tout de suite. Ça tombe bien, ils n'avaient rien prévu. En gros, vous organisez la soirée des naufragés. Celle des esseulés de Nouvel an. Bref, des boulets (oublions qu'avant cela, vous étiez seuls aussi). Cela dit, on remarque souvent que les soirées de dernière minute sont souvent les meilleures! Pourquoi? Parce qu'on s'attend à une ambiance tellement nulle que la surprise ne peut être que positive. L'an prochain, c'est sûr, on rejoint le clan des opportunistes.



Les habitués (sont de joyeux drilles): ils se connaissent depuis des années: vous avez l'habitude de fêter le réveillon avec la même troupe. Chacun sait l'ambiance qu'il va y trouver et y apporter…en plus des nombreuses bouteilles d'alcool… Parce qu'il ne faut pas oublier que fêter le Nouvel An, c'est se prendre LA cuite de l'année! Ils n'ont pas peur du ridicule, ils se sont déjà vus dans tous les états pendant 15 ans. Les complexes sont au placard depuis longtemps.



Les habitués: ils se connaissent depuis des années, l'ambiance est tout de suite installée!

Une fois que l'orientation de la soirée est décidée, il faut vous organiser. Si ce sont des gens que vous connaissez peu, deux possibilités: soit vous préparez des toasts au pâté, cuisinez des nouilles et allez acheter des packs de bières et des cubis de 5 litres de piquette adoucie à l'hyper discount du coin (il y en a peu au Luxembourg certes, mais on en trouve facilement au-delà des frontières).

La soirée «avec participation»



Chacun apporte un plat: bien sûr, vous demanderez à vos amis de préciser ce qu'ils apportent, histoire de ne pas vous retrouver avec une salade pour 4 personnes et 22 desserts. Bien sûr, personne ne vous répondra. Débrouillez-vous.

Chacun apporte une bouteille: pourquoi pas? C'est souvent le budget le plus important d'une soirée. Oui mais: votre copain amateur de grands crus qui fait partie du club-des-amateurs-de-grands-crus se dira: «Je ne connais pas les autres invités, pas question d'apporter un bon pinard à des ignares (car même dans sa tête il fait des rimes), autant donner de la confiture à des cochons!» Il apportera quelque chose de moyen, qu'une bande de sauvages va laper en hurlant de rire dans des gobelets en plastique dégoulinants…

Il y a aussi ceux qui n'y connaissent rien et là… leur choix peut s'apparenter à la loterie: bon, pas bon... Pioche! Puis les éternels radins qui vont trouver qu'un pinard avec une belle étiquette, mais à moins de 2 euros les 75 cl, est une belle affaire: inoubliable pour la Saint-Sylvestre! Vous vous en souviendrez jusqu'au lendemain, voire au 2 janvier. Patience.

Chacun paie sa part: gare aux radins! Vous avez envie de quelque chose de plus élaboré et demandez une participation à vos invités… En vous souhaitant, vraiment de tout cœur, de ne pas tomber sur les opportunistes ou boulets radins, car ces deux caractéristiques sont parfaitement compatibles: vous vous mettez en quatre à tout préparer, à varier le menu en pensant aux végétariens, aux végans, aux intolérants au gluten, aux difficiles, aux emmerdeurs… Bref, et adieu les 30 euros de participation! Annoncez la couleur au moment de l'invitation pour plus de sécurité. Et croisez les doigts (ce qui ne sert à rien et n'est pas pratique). Ou utilisez Digicash, qui permet de payer, à distance, avec son smartphone au Luxembourg.



La soirée organisée chez des pros



Chacun son truc. À chaque fois (ou presque) que je suis allée à une soirée organisée, je me suis ennuyée ferme. C'est cher, on mange mal et en plus ils sont toujours radins sur le pinard: de la piquette servie au compte-goutte. Pas moyen de se rattraper sur autre chose. En apéritif, on a eu un mousseux dégueu…



Au Luxembourg, il faut reconnaître que la plupart des crémants sont de qualité (en fait, ce n'est pas vrai: si on en abuse un peu, certains de ces breuvages à bulles produisent un effet absolument inverse à ce que le paracétamol est sensé soigner... et ne parviendra d'ailleurs pas à soigner).

La soirée organisée: ambiance convenue et un peu guindée. Les boulets et opportunistes se lâchent en fin de soirée.

En plus il faudra danser sur une musique pourrie (personne n'a des goûts aussi raffinés et poussés que les vôtres, il faut bien l'admettre).



Puis en fin de soirée, vous trouverez des boulets opportunistes qui rêvent de se marier avec vous (enfin si vous êtes une femme). Vous vous dirigez vers le bar pour vous achever avec les mauvaises bulles. Elles sont tièdes, mais tant pis, on n'est plus à ça près. L'année commence mal.

Et lendemain, sur Instagram…



Le lendemain sur les réseaux sociaux, il y a des photos rigolotes, sympas, ridicules aussi (la majorité) de Machin qui fait l'andouille debout sur une table avec une perruque emmêlée, pleine de cotillons et de travers, hilare, à une heure avancée de la nuit.

Gare à la photo ridicule du Nouvel an! On fait comment? On règle les paramètres de son compte Facebook, par exemple. Euh non, on évite d'être ridicule en fait!

Il y a aussi Truc qui est tout fier qui poste des photos de son nouvel an en famille, les mouflets tout contents en pyjama Mickey. C'est la photo rebelle: le copain qui vous montre que lui au moins, il est resté sain (en fait il s'est ennuyé à mourir mais il ne l'admettra jamais. Puis sa chère et tendre était fatiguée, ou l'inverse).



Ou Machin-Truc qui sera hyper fier de sa tarte à la tomate que l'on verra en photo sous toutes les coutures. Ils ont dû se régaler ceux-là!



Desproges évoquait dans l'une de ses chroniques («Chronique de la haine ordinaire») ces «imbéciles joviaux» qui aiment présenter leurs vœux au début de la nouvelle année. Et comme nous avons tous des amis rebelles (et intellos), nous verrons fleurir dès le 1er janvier, quelques «Bonne année mon cul» sur Facebook. Vous allez trouver ça vulgaire. Puis en lisant le texte, vous vous rendrez compte que Desproges a pensé à vous (et votre ami aussi) en vous traitant d'entrée de jeu de grossier.

Finalement, les râleurs sont aussi routiniers que les fêtards.



Oh quoi, je suis méchante? C'est bientôt Nouvel An, on a le droit de prendre de l'avance côté aigreurs! Puis je suis sûre que vous l'avez pensé au moins une fois, alors...



