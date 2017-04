Par Anne Fourney

Hajime Miyamae a reçu le titre honorifique d'ambassadeur de bonne volonté de la culture culinaire japonaise. Ce titre, qui émane du ministère de l'Agriculture du Japon, lui a été remis jeudi soir par l'ambassadeur du Japon au Luxembourg, M. Suzuki.

Son restaurant a ouvert il y a une trentaine d'années, en 1986. Nous étions encore loin de la mode des sushis qui a explosé dans les années 2000. Hajime Miyamae a ouvert le Kamakura dans le Grund, le premier restaurant japonais au Luxembourg. Une petite révolution dans l'univers gastronomique du Grand-Duché où la gastronomie japonaise était méconnue, comme dans la plupart des pays d'Europe.

La culture japonaise était méconnue en 1986

Hajime Miyamae se souvient avec amusement de certaines réactions de ses clients européens peu après l'ouverture de son établissement: «Un canard laqué? Mais comment allez-vous laquer le canard?». Ou encore la tête des clients lorsqu'ils voyaient sur la carte la «tête de daurade».

Toujours courtois et très posé, Hajime Miyamae prend soigneusement le temps de donner spontanément quelques mots d'explication sur la cuisine japonaise à ses clients, sur l'origine d'un plat, sur la meilleure façon de le déguster. C'est à ses côtés que l'on apprend que le nigirisushi (tranche de poisson cru sur une boule de riz) doit être imbibé de sauce soja côté poisson et non côté riz. Son épouse Akemi Miyamae est toujours à ses côtés. Le chef du Kamakura, Akira Yasuoka, est présent depuis 30 ans. Il a été nommé chef de l'année par le guide Gault et Millau Belux en 2011.

Nombreux sont les habitants du Luxembourg à avoir suivi ses conseils avisés avant de se rendre au Japon pour une visite touristique. Hajime Miyamae, qui avait poursuivi une partie de ses études à Paris, travaillait dans le commerce international. Au cours de ses études, il s'était lié d'amitié avec plusieurs Luxembourgeois, dont Fernand Brosius, actuel chambellan du grand-duc Jean.

«Cette nomination est un grand honneur pour moi, mais aussi une grande responsabilité, car elle demande à ce que j'essaie de faire un pont d'échanges culturels, entre le Luxembourg et le Japon», a humblement déclaré Hajime Miyamae.

Ses amis luxembourgeois l'ont encouragé à ouvrir son restaurant à l'époque, une fenêtre ouverte sur cette fascinante culture japonaise. Fernand Brosius était d'ailleurs présent parmi la quarantaine d'invités dans la résidence de l'ambassadeur du Japon, ainsi que le ministre Etienne Schneider et son époux Jérôme Domange, l'archevêque Jean-Claude Hollerich ou encore le président de la chambre des Députés Mars Di Bartolomeo.



