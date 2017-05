(AFP) - Plus d'une centaine de férus de barbe et moustache ont pris part dimanche en Alsace au "championnat international français de barbe et moustache" qui récompensait les créations les plus originales et insolites, a constaté un journaliste de l'AFP

La compétition dédiée à cette discipline très populaire dans les pays germanophones a réuni plus de 120 participants - Allemands, Autrichiens, Américains, Français, Italiens et Suisses - à l'écomusée d'Ungersheim près de Mulhouse (Haut-Rhin).

Les concurrents - bien souvent venus costumés - devaient se présenter sur une scène devant un jury de 7 professionnels issus de la corporation des coiffeurs. Leurs réalisations étaient notées comme à l'émission télévisée "L'École des fans", avec des panneaux à disposition du jury.

Trois concours étaient proposés - moustache, "barbe, barbiche et moustache", barbe - avec 18 catégories et 3 prix par section parmi lesquelles: naturelle, anglaise, Dali, impériale, hongroise ou "libre style" pour la moustache... Tribale, Verdi, Garibaldi, "naturelle avec moustache coiffée" pour la barbe...

"Ma particularité est d'avoir réalisé une Tour Eiffel dans ma barbe", a déclaré l'un des lauréats, Jürgen Burkhardt, un Allemand de 60 ans venu de la région de Stuttgart (sud-ouest), interrogé par à l'AFP.

Le sexagénaire raconte avoir consacré 4 heures à sa création arborant fièrement sa tour Eiffel poilue en forme de "A".

Pourquoi une tour Eiffel ? "Parce que nous sommes en France", a ajouté le sexagénaire, fines lunettes, chapeau clair, et veste rose à paillettes, qui préside en Allemagne un club, "Belle moustache", et qui est venu avec une vingtaine de membres à Ungersheim.

"Les participants se connaissent, ils se complimentent, c'est un petit monde, ils arrivent à se comprendre, même s'il ne parlent pas la même langue", a souligné M. Thomas Lippolis en charge des médiations à l'écomusée d'Alsace.

"C'est vraiment dans l'air du temps, on voit cet engouement qui se retrouve avec des barbiers qui rouvrent des boutiques en ville. Et il y a un lien avec l'écomusée: d'être sur quelque chose qui a encore une résonance, une actualité", a-t-il ajouté.

Après la remise des prix à 18h00, les participants devaient dîner ensemble avant de repartir avec, en poche, un diplôme.

