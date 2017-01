(AFP) - Du 10 février au 5 mars 2017, le toit de la tour Montparnasse qui abrite habituellement l'Observatoire Panoramique fera place à une patinoire de 210m2 ainsi que deux pistes de curling. La glace culminera à 210 mètres de hauteur.

La terrasse de la tour Montparnasse dans le XVe, située au 59e étage va devenir patinoire au coeur de l'hiver parisien. Le spectacle de la vue sur la capitale associé à la sensation de glisse vaudra à coup sûr le déplacement.

La patinoire sera accessible à tous à partir de 2 ans. Des chaises-luges et des patins à doubles lames seront prévus pour initier les plus petits en toute sécurité. Pour ceux qui ne daigneront pas chausser les patins, un stand de boissons chaudes (chocolat, vin) et un bar à champagne sauront égayer ce moment en altitude.

La nuit, des jeux de lumières et de la musique accompagneront les patineurs. Les deux pistes de curling de 10 mètres de long permettront aux plus curieux de s'initier à ce sport de plus en plus populaire.

