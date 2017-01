(mij/SW) - «Je suis venue à DSDS parce que je veux connaître l'opinion de Dieter sur ma voix». Kelly Decker, 17 ans, de Colmar-Berg a tenté le casting de "Deutschland sucht den Superstar" pour tenter de convaincre le titan de la pop Dieter Bohlen, rien que ça.

L'enregistrement a eu lieu il y a quelques semaines à Cologne, pour une diffusion sur vos écrans samedi soir.

Devant le jury, Kelly a interprété "When we were young" de la chanteuse Adèle. Et Dieter Bohlen n'a pas caché sa surprise: «C'était vraiment la classe», rejoint par les autres membres du jury qui n'ont pas manqué d'éloges pour la jeune Luxembourgeoise.

Résultat: 4 "Oui" et un ticket pour le Recall, le tour suivant de l'émission, dans quelques semaines.

Retrouvez un extrait de la prestation de Kelly dans cette vidéo (elle passe la première):





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.