Par Stéphane Bern



Etrange époque que celle où les citoyens rêvent de gagner au loto et se jettent avec gourmandise sur les classements des plus grandes fortunes du monde, publié par le magazine américain Forbes.



Pour la quatrième année consécutive, Bill Gates (61 ans) arrive en tête du classement avec une fortune personnelle estimée à 86 milliards de dollars, bâtie depuis ses 19 ans avec l'aventure Microsoft pour laquelle il a abandonné ses études en deuxième année à Harvard… une success-story dont le monde entier raffole.



Le dauphin du palmarès est l'investisseur américain Warren Buffett, qui le suit à bonne distance avec un patrimoine estimé à 75,6 milliards de dollars. Le gourou de la finance qui a fait fortune à la tête de la holding Berkshire Hathaway a pris la place de l'Espagnol Amancio Ortega, fondateur de l'entreprise textile Inditex et de la marque Zara, qui rétrograde à la quatrième place, avec une fortune personnelle estimée à 71,3 milliards de dollars, immédiatement derrière le PDG et fondateur du géant d'Internet Amazon, Jeff Bezos (72,8 milliards de dollars).



Autre progression marquée, celle du PDG et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg qui, à 32 ans seulement, est maintenant à la tête d'un patrimoine de 56 milliards de dollars, ce qui le situe en cinquième position du classement.



Pour l’anecdote, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et les cofondateurs d'un autre géant d'Internet, Google, Larry Page et Sergey Brin (43 ans tous deux), sont les seuls parmi les vingt premiers du classement à être âgés de moins de soixante ans. Mais il y a beaucoup plus jeune. Le cofondateur de la société de paiements Stripe, John Collison (26 ans), est ainsi le plus jeune milliardaire à n'avoir pas hérité de sa fortune, avec 1,1 milliard de dollars.



Il devance de quelques semaines Evan Spiegel, cofondateur du réseau social Snapchat. À 26 ans, le jeune homme pèse désormais 4 milliards de dollars. En 2017, le nombre de milliardaires a bondi de 13% en un an, et atteint désormais 2 043, un record.

Les États-Unis restent le pays qui compte le plus de milliardaires en dollars, avec 565, devant la Chine (319 auquel on peut ajouter 67 à Hong Kong), l'Allemagne (114) et l'Inde (101). Le Français Bernard Arnault, PDG et fondateur du groupe de luxe LVMH, passe de la 14e à la 11e place.



Son patrimoine a augmenté de 22% en un an, à 41,5 milliards de dollars. Il devance maintenant sa compatriote Liliane Bettencourt, héritière de l'empire des cosmétiques L'Oréal, avec 39,5 milliards de dollars.

Tous ont pourtant un point commun rarement souligné : ce sont des philanthropes et des mécènes généreux, à l’image de David Rockefeller, qui vient de mourir à l’âge de 101 ans. Ils ont plus sûrement bâti leur empire sur leur travail et leur talent que les gagnants du Loto qui, pourtant, ne suscitent aucune critique, quoique la chance soit la mère des inégalités.



Il est aussi assez étrange que notre société soit plus indulgente avec les footballeurs – des gamins millionnaires en short – qui créent moins d’emplois que les tycoons de l’industrie sur lesquels pèsent pourtant des soupçons d’affairisme. Si l’argent n’a pas d’odeur, celui des uns est plus en odeur de sainteté que celui des autres !

